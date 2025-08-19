https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860934887.html

Smartavia стала соучредителем "Смарт техники"

Smartavia стала соучредителем "Смарт техники" - 19.08.2025, ПРАЙМ

Smartavia стала соучредителем "Смарт техники"

Авиакомпания Smartavia стала соучредителем предприятия "Смарт техник", инвесторы пока не определили стратегию его развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:41+0300

2025-08-19T17:41+0300

2025-08-19T17:41+0300

бизнес

россия

ведомости

smartavia

https://cdnn.1prime.ru/img/84028/91/840289142_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eb68b40b0e3d0ef05d82eda30e99c6b9.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia стала соучредителем предприятия "Смарт техник", инвесторы пока не определили стратегию его развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе Smartavia. Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиаперевозчик Smartavia 12 августа стал соучредителем компании "Смарт техник" с уставным капиталом 20 миллионов рублей, доля авиакомпании составляет 26%. Компания зарегистрирована рядом с аэропортом Архангельска, который является домашним для Smartavia. Предприятие будет специализироваться на техобслуживании и ремонте воздушных судов. "Авиакомпания Smartavia действительно выступила одним из соучредителей упомянутой вами компании ("Смарт техник"). Но на данном этапе стратегия развития этой компании инвесторами еще не определена", - сообщили в пресс-службе Smartavia. Российские специалисты за несколько лет тотальных западных санкций научились выполнять ремонтные работы иностранных самолетов практически любого уровня сложности, иногда вдвое дешевле, чем за рубежом.

https://1prime.ru/20250811/ator-860574942.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ведомости, smartavia