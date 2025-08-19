Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia стала соучредителем предприятия "Смарт техник", инвесторы пока не определили стратегию его развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе Smartavia. Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиаперевозчик Smartavia 12 августа стал соучредителем компании "Смарт техник" с уставным капиталом 20 миллионов рублей, доля авиакомпании составляет 26%. Компания зарегистрирована рядом с аэропортом Архангельска, который является домашним для Smartavia. Предприятие будет специализироваться на техобслуживании и ремонте воздушных судов. "Авиакомпания Smartavia действительно выступила одним из соучредителей упомянутой вами компании ("Смарт техник"). Но на данном этапе стратегия развития этой компании инвесторами еще не определена", - сообщили в пресс-службе Smartavia. Российские специалисты за несколько лет тотальных западных санкций научились выполнять ремонтные работы иностранных самолетов практически любого уровня сложности, иногда вдвое дешевле, чем за рубежом.
https://1prime.ru/20250811/ator-860574942.html
бизнес, россия, ведомости, smartavia
Бизнес, РОССИЯ, Ведомости, Smartavia
17:41 19.08.2025
 
Smartavia стала соучредителем "Смарт техники"

Авиакомпания Smartavia стала соучредителем предприятия "Смарт техник"

© РИА Новости . Александр Кряжев
Самолет авиакомпании Smartavia - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Самолет авиакомпании "Smartavia". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia стала соучредителем предприятия "Смарт техник", инвесторы пока не определили стратегию его развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе Smartavia.
Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиаперевозчик Smartavia 12 августа стал соучредителем компании "Смарт техник" с уставным капиталом 20 миллионов рублей, доля авиакомпании составляет 26%. Компания зарегистрирована рядом с аэропортом Архангельска, который является домашним для Smartavia. Предприятие будет специализироваться на техобслуживании и ремонте воздушных судов.
"Авиакомпания Smartavia действительно выступила одним из соучредителей упомянутой вами компании ("Смарт техник"). Но на данном этапе стратегия развития этой компании инвесторами еще не определена", - сообщили в пресс-службе Smartavia.
Российские специалисты за несколько лет тотальных западных санкций научились выполнять ремонтные работы иностранных самолетов практически любого уровня сложности, иногда вдвое дешевле, чем за рубежом.
Заголовок открываемого материала