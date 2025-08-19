Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска - 19.08.2025, ПРАЙМ
Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московская биржа включает акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска с 20 августа, сообщила торговая площадка. "Включить с торгового дня 20.08.2025 в сектор компаний повышенного инвестиционного риска следующие ценные бумаги Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото", - говорится в сообщении. В пятницу акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией. "Полюс" (бывший тогда материнской компанией "Лензолота") в сентябре 2020 года решил консолидировать активы золотодобытчика. В результате ПАО "Лензолото" стало представлять собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо. ЗДК "Лензолото" была продана "Полюсом" неназванной группе инвесторов в апреле 2024 года, а ПАО "Лензолото" осталось у "Полюса", сохранив листинг на Московской бирже. При этом на балансе ПАО остаются фактически только денежные средства, которые в том числе распределяются на дивиденды.
17:58 19.08.2025
 
Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московская биржа включает акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска с 20 августа, сообщила торговая площадка.
"Включить с торгового дня 20.08.2025 в сектор компаний повышенного инвестиционного риска следующие ценные бумаги Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото", - говорится в сообщении.
В пятницу акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией.
"Полюс" (бывший тогда материнской компанией "Лензолота") в сентябре 2020 года решил консолидировать активы золотодобытчика. В результате ПАО "Лензолото" стало представлять собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо.
ЗДК "Лензолото" была продана "Полюсом" неназванной группе инвесторов в апреле 2024 года, а ПАО "Лензолото" осталось у "Полюса", сохранив листинг на Московской бирже. При этом на балансе ПАО остаются фактически только денежные средства, которые в том числе распределяются на дивиденды.
