Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска - 19.08.2025, ПРАЙМ

Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

Московская биржа включает акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска с 20 августа, сообщила торговая площадка. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:58+0300

2025-08-19T17:58+0300

2025-08-19T17:58+0300

рынок

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0e71f883a4fa757e4b740c8edcc0435.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московская биржа включает акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска с 20 августа, сообщила торговая площадка. "Включить с торгового дня 20.08.2025 в сектор компаний повышенного инвестиционного риска следующие ценные бумаги Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото", - говорится в сообщении. В пятницу акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией. "Полюс" (бывший тогда материнской компанией "Лензолота") в сентябре 2020 года решил консолидировать активы золотодобытчика. В результате ПАО "Лензолото" стало представлять собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо. ЗДК "Лензолото" была продана "Полюсом" неназванной группе инвесторов в апреле 2024 года, а ПАО "Лензолото" осталось у "Полюса", сохранив листинг на Московской бирже. При этом на балансе ПАО остаются фактически только денежные средства, которые в том числе распределяются на дивиденды.

https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860930671.html

Новости

