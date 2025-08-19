https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860936647.html
"Роснано" выставило на торги 100 процентов "НоваМедика Иннотех"
бизнес
роснано
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. АО "Роснано" выставило на торги 100% фармкомпании "НоваМедика Иннотех", которая входит в периметр владения группы: стартовая цена сделки составляет 720 миллионов рублей, итоги конкурса будут подведены 22 сентября, рассказали РИА Новости в компании. Государственное АО "Роснано" владеет ООО "РМИ", которое, в свою очередь, владеет ООО "Новамедика". А оно является учредителем ООО "НоваМедика Иннотех", следует из данных ресурса "БИР-Аналитик". "Группа "Роснано" объявляет о начале открытых торгов на продажу 100% долей в уставном капитале ООО "НоваМедика Иннотех". Конкурс проходит на электронной торговой платформе Sberbank-AST, а начальная цена сделки составляет 720 миллионов рублей. ... Заявки участников принимаются с 19 августа по 19 сентября 2025 года, а итоги конкурса будут подведены 22 сентября 2025 года", - сообщили в компании. Отмечается, что предусмотрена возможность рассрочки оплаты на срок до 1,5 лет, при этом не менее 40% от договорной цены должно быть оплачено сразу после заключения договора. ООО "НоваМедика Иннотех" было создано для развития научно-исследовательской деятельности группы "НоваМедика" и реализации проектов в области контрактной фармацевтической разработки и производства. По словам компании, вырученные средства будут реинвестированы в приоритетные направления деятельности группы "Роснано". В рамках проектов в области малотоннажной химии "Роснано" рассматривает возможность инвестирования в активные фармацевтические субстанции и интермедиаты, которые являются сырьем для готовых лекарственных средств, сообщили там.
Московская биржа включила акции "Лензолота" в сектор повышенного риска