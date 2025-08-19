Российский рынок акций вырос на 0,49 процента

https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860937511.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций к закрытию основной сессии вторника растерял большую часть роста с открытия, завершив ее в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 2 965,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 226,15 пункта, долларовый РТС - на 0,59%, до 1 162,77 пункта.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.24 мск дешевел на 1,08%, до 65,88 доллара за баррель."Индекс Мосбиржи сегодня демонстрировал рост, часть сессии проведя выше 3000 пунктов. Оптимизм инвесторов связан с обозначившимися перспективами продолжения переговоров по урегулированию с участием президентов России, США и Украины, ростом вероятности достижения деэскалации и мирных договоренностей", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Рыночная конъюнктура при этом была не самой благоприятной – нефть торговалась в минусе у 65-66 долларов, рубль вернулся к укреплению. На мировых рынках картина преимущественно нейтральная, в фокусе американские пошлины, сигналы регуляторов, макростатистика, добавляет эксперт."Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня резко отступили от его пиков и района сопротивлений 3010 пунктов и 1175 пунктов соответственно, очевидно, реагируя на заявления европейских стран о возможном ужесточении санкционной риторики. Геополитический фон остается нестабильным, что вызывает повышенную волатильность в акциях", - рассказал Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".Лидеры роста и сниженияВ лидерах роста - акции "М.видео" (+1,13%), "Алросы" (+1,09%), "Сегежи" (+0,85%), "Мосэнерго" (+0,84%), "Россетей" (+0,79%)."Акции "Сегежи" после проведения в начале лета допэмиссии в объеме 113 миллиардов рублей пытаются вернуться к росту. Допэмиссия помогла сократить долг "Сегежи" в три раза, до 60 миллиардов со 180 миллиардов рублей. Кроме того, благоприятное влияние на долговую нагрузку компании должен оказывать цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - рассказала Кожухова.В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-3,21%), "Аэрофлота" (-2,44%), "Новатэка" (-1,94%), "Юнипро" (-1,77%), "Газпром нефти" (-1,5%)."Бумаги "СПБ биржи" и многих других эмитентов находились в стадии коррекции после роста в предыдущие сессии на надеждах снятия санкций", - отметила Кожухова.ПрогнозыВажные сообщения в ближайшие дни также могут прийти в отношении потенциального места и дня встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна стать следующим важным шагом в мирных переговорах, добавила Кожухова."Внимание инвесторов смещается на анонсированные трехсторонние переговоры, тогда как эффект от уже прошедших геополитических событий в целом отыгран и заложен в цены. Пока не появится новых вводных, участники торгов могут занять выжидательную позицию, индекс Мосбиржи может двигаться на уровне 2950-3025 пунктов", - заключил Шепелев.

