Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня снизился до 11,15 рубля - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860938062.html
Курс юаня снизился до 11,15 рубля
Курс юаня снизился до 11,15 рубля - 19.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снизился до 11,15 рубля
Рубль продемонстрировал рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных торговой площадки. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:04+0300
2025-08-19T19:44+0300
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль продемонстрировал рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных торговой площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,15 рубля.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.24 мск дешевел на 1,08%, до 65,88 доллара за баррель.Новый трендКурс юаня во вторник снизился на 0,26%. Китайская валюта двигалась в диапазоне 11,14-11,18 рубля."После продолжительного периода стабильности колебания курса рубля становятся более выраженными, что может свидетельствовать о формировании нового тренда. Вероятнее всего, иностранные валюты будут постепенно дорожать", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Локально подъемы рубля могут быть обусловлены улучшением настроений инвесторов по отношению к рублевым активам, связанным с обнадеживающими геополитическими новостями, и приближением периода налоговых выплат – некоторые компании заранее готовятся к этому, увеличивая продажу валюты, добавляет он."На авансцене остается геополитика. С этой стороны звучит много политических мнений, но фактов слишком мало, чтобы сформировать для рубля сколько-нибудь единый фон. Нефтяные цены остаются в "красной" зоне, что для рубля ограниченно минорный фактор", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."В целом, мы по-прежнему ожидаем усиления девальвации рубля с начала осени из-за снижения процентных ставок и оживления экономической активности и спроса. В краткосрочной перспективе прогнозируем курс юаня в диапазоне 11,05-11,25 рубля, а доллара – 80-82 рубля", - говорит Шепелев..
https://1prime.ru/20250819/zoloto-860935814.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4fb3587f87b06259d2f4c94b5ec37d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия
Рынок, РОССИЯ
19:04 19.08.2025 (обновлено: 19:44 19.08.2025)
 
Курс юаня снизился до 11,15 рубля

Курс юаня на Московской бирже упал до 11,15 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль продемонстрировал рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,15 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.24 мск дешевел на 1,08%, до 65,88 доллара за баррель.

Новый тренд

Курс юаня во вторник снизился на 0,26%. Китайская валюта двигалась в диапазоне 11,14-11,18 рубля.
"После продолжительного периода стабильности колебания курса рубля становятся более выраженными, что может свидетельствовать о формировании нового тренда. Вероятнее всего, иностранные валюты будут постепенно дорожать", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Локально подъемы рубля могут быть обусловлены улучшением настроений инвесторов по отношению к рублевым активам, связанным с обнадеживающими геополитическими новостями, и приближением периода налоговых выплат – некоторые компании заранее готовятся к этому, увеличивая продажу валюты, добавляет он.
"На авансцене остается геополитика. С этой стороны звучит много политических мнений, но фактов слишком мало, чтобы сформировать для рубля сколько-нибудь единый фон. Нефтяные цены остаются в "красной" зоне, что для рубля ограниченно минорный фактор", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"В целом, мы по-прежнему ожидаем усиления девальвации рубля с начала осени из-за снижения процентных ставок и оживления экономической активности и спроса. В краткосрочной перспективе прогнозируем курс юаня в диапазоне 11,05-11,25 рубля, а доллара – 80-82 рубля", - говорит Шепелев..
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Золото дешевеет в ожидании выступления главы ФРС США
18:09
 
РынокРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала