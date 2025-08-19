https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860938062.html

Курс юаня снизился до 11,15 рубля

Курс юаня снизился до 11,15 рубля - 19.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снизился до 11,15 рубля

Рубль продемонстрировал рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных торговой площадки. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T19:04+0300

2025-08-19T19:04+0300

2025-08-19T19:44+0300

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль продемонстрировал рост к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных торговой площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,15 рубля.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.24 мск дешевел на 1,08%, до 65,88 доллара за баррель.Новый трендКурс юаня во вторник снизился на 0,26%. Китайская валюта двигалась в диапазоне 11,14-11,18 рубля."После продолжительного периода стабильности колебания курса рубля становятся более выраженными, что может свидетельствовать о формировании нового тренда. Вероятнее всего, иностранные валюты будут постепенно дорожать", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Локально подъемы рубля могут быть обусловлены улучшением настроений инвесторов по отношению к рублевым активам, связанным с обнадеживающими геополитическими новостями, и приближением периода налоговых выплат – некоторые компании заранее готовятся к этому, увеличивая продажу валюты, добавляет он."На авансцене остается геополитика. С этой стороны звучит много политических мнений, но фактов слишком мало, чтобы сформировать для рубля сколько-нибудь единый фон. Нефтяные цены остаются в "красной" зоне, что для рубля ограниченно минорный фактор", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."В целом, мы по-прежнему ожидаем усиления девальвации рубля с начала осени из-за снижения процентных ставок и оживления экономической активности и спроса. В краткосрочной перспективе прогнозируем курс юаня в диапазоне 11,05-11,25 рубля, а доллара – 80-82 рубля", - говорит Шепелев..

https://1prime.ru/20250819/zoloto-860935814.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия