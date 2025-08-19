https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860939864.html

Биржи Европы выросли после встречи Трампа и Зеленского

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли после встречи президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в Белом доме, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,34% - до 9 189,22 пункта, французский CAC 40 - на 1,21%, до 7 979,08 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 24 423,07 пункта. В понедельник президент США принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель. "Если на переговорах произойдет прорыв, то, по моему мнению, больше всего выиграют европейские акции, в частности промышленные компании, предприятия, занимающиеся строительством и перестройкой, а также финансовые организации", - цитирует агентство Рейтер главного инвестиционного стратега State Street Investment Management Майкла Эрона (Michael Arone). В то же время на этом фоне во вторник наблюдается заметное снижение в европейском оборонном секторе. Так, бумаги Kongsberg Gruppen ASA подешевели на 5,7%, Rheinmetall AG - на 4,9%, Thales - на 4,1%.

