Цены на газ в Европе снизились до 376 долларов за тысячу кубов

2025-08-19T19:39+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника немного снизились - до 376 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 371,7 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 370 долларов (-2%), ценовой максимум - 379,3 доллара (+0,4%). Последние фьючерсы торговались по 375,5 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 377,7 доллара за тысячу кубометров. А еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

