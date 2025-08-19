https://1prime.ru/20250819/eks-kantsler-860887831.html

Экс-канцлер Австрии назвал Европу пассажиром

мировая экономика

европа

австрия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ес

ВЕНА, 19 авг - ПРАЙМ. Европа сейчас играет роль пассажира, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя текущие переговоры по Украине. "Европа всегда считает себя более значимой, чем она есть на самом деле. И, к сожалению, со стороны Европы политика была не самой умной. Сначала годами относиться к (американскому президенту Дональду) Трампу как к глупцу и полностью неспособному, а потом в момент, когда он становится президентом, испугаться и не знать, как с ним разговаривать. При этом одновременно находиться в конфликте с Россией и автоматически отмахиваться от Китая. Это плохая стратегическая позиция, и поэтому я считаю: да, Европа сейчас скорее в роли пассажира", - сказал Курц в интервью австрийскому телеканалу OE24, отвечая на вопрос, играет ли Европа какую-то роль в текущих переговорах по украинскому конфликту. Курц, представлявший Австрийскую народную партию (АНП), в 2017 году в возрасте 31 года стал самым молодым действующим главой правительства в мире и самым молодым канцлером в истории Австрии. На этом посту он сначала сформировал коалицию с правой Австрийской партией свободы (АПС), которая руководила страной в 2017-2019 годах, а затем - с января 2020 года - с "Зелёными". В октябре 2021 года он ушёл с политических должностей на фоне начавшихся расследований по делу о коррупции, фигурантом которого стали его окружение и ряд чиновников. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

