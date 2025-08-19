Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-канцлер Австрии назвал Европу пассажиром - 19.08.2025, ПРАЙМ
Экс-канцлер Австрии назвал Европу пассажиром
Экс-канцлер Австрии назвал Европу пассажиром - 19.08.2025, ПРАЙМ
Экс-канцлер Австрии назвал Европу пассажиром
Европа сейчас играет роль пассажира, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя текущие переговоры по Украине. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T01:37+0300
2025-08-19T01:37+0300
мировая экономика
европа
австрия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ес
ВЕНА, 19 авг - ПРАЙМ. Европа сейчас играет роль пассажира, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя текущие переговоры по Украине. "Европа всегда считает себя более значимой, чем она есть на самом деле. И, к сожалению, со стороны Европы политика была не самой умной. Сначала годами относиться к (американскому президенту Дональду) Трампу как к глупцу и полностью неспособному, а потом в момент, когда он становится президентом, испугаться и не знать, как с ним разговаривать. При этом одновременно находиться в конфликте с Россией и автоматически отмахиваться от Китая. Это плохая стратегическая позиция, и поэтому я считаю: да, Европа сейчас скорее в роли пассажира", - сказал Курц в интервью австрийскому телеканалу OE24, отвечая на вопрос, играет ли Европа какую-то роль в текущих переговорах по украинскому конфликту. Курц, представлявший Австрийскую народную партию (АНП), в 2017 году в возрасте 31 года стал самым молодым действующим главой правительства в мире и самым молодым канцлером в истории Австрии. На этом посту он сначала сформировал коалицию с правой Австрийской партией свободы (АПС), которая руководила страной в 2017-2019 годах, а затем - с января 2020 года - с "Зелёными". В октябре 2021 года он ушёл с политических должностей на фоне начавшихся расследований по делу о коррупции, фигурантом которого стали его окружение и ряд чиновников. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
европа
австрия
украина
мировая экономика, европа, австрия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, АВСТРИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС
01:37 19.08.2025
 
Экс-канцлер Австрии назвал Европу пассажиром

Экс-канцлер Австрии Курц: Европа сейчас играет роль пассажира

ВЕНА, 19 авг - ПРАЙМ. Европа сейчас играет роль пассажира, заявил экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, комментируя текущие переговоры по Украине.
"Европа всегда считает себя более значимой, чем она есть на самом деле. И, к сожалению, со стороны Европы политика была не самой умной. Сначала годами относиться к (американскому президенту Дональду) Трампу как к глупцу и полностью неспособному, а потом в момент, когда он становится президентом, испугаться и не знать, как с ним разговаривать. При этом одновременно находиться в конфликте с Россией и автоматически отмахиваться от Китая. Это плохая стратегическая позиция, и поэтому я считаю: да, Европа сейчас скорее в роли пассажира", - сказал Курц в интервью австрийскому телеканалу OE24, отвечая на вопрос, играет ли Европа какую-то роль в текущих переговорах по украинскому конфликту.
Курц, представлявший Австрийскую народную партию (АНП), в 2017 году в возрасте 31 года стал самым молодым действующим главой правительства в мире и самым молодым канцлером в истории Австрии. На этом посту он сначала сформировал коалицию с правой Австрийской партией свободы (АПС), которая руководила страной в 2017-2019 годах, а затем - с января 2020 года - с "Зелёными". В октябре 2021 года он ушёл с политических должностей на фоне начавшихся расследований по делу о коррупции, фигурантом которого стали его окружение и ряд чиновников.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
 
Мировая экономикаЕВРОПААВСТРИЯУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕС
 
 
