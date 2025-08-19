https://1prime.ru/20250819/ekspert-860891301.html

Эксперт рассказал, когда может состояться саммит по Украине

АНКАРА, 19 авг – ПРАЙМ. Саммит на уровне лидеров по Украине может состояться в ближайшее время, американцы будут настаивать на том, чтобы он прошел в Вашингтоне, поскольку президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Мирный процесс, начавшийся с визита спецпредставителя президента США Стивен Уиткоффа в Москву и продолжившийся визитом президента РФ Владимира Путина на Аляску, по сути, ведется в тайне. Единственное, что просачивается наружу, - это намерения Трампа и его аргументы о необходимости прекращения войны", - заявил Озер. По мнению аналитика, мирный процесс, по сути, финализируется. "Любая информация, попавшая в прессу, могла бы создать общественное давление, поскольку могла бы раскрыть потенциальные уступки сторон. К счастью, этот процесс прошел без происшествий. Саммит РФ, США и Украины, вероятно, состоится очень скоро и будет подписан итоговый документ. Хотя Трамп говорил о подписании мирного соглашения, а не о прекращении огня, это соглашение будет соглашением о прекращении огня, включающим определенные гарантии безопасности. В то время, когда одержимость Дональда Трампа Нобелевской премией растет, американцы, несомненно, будут настаивать на подписании этого соглашения в Вашингтоне", - считает Озер.

