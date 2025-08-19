Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Австрии назвала ОБСЕ основой будущей архитектуры мира - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/es-860886844.html
Глава МИД Австрии назвала ОБСЕ основой будущей архитектуры мира
Глава МИД Австрии назвала ОБСЕ основой будущей архитектуры мира - 19.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Австрии назвала ОБСЕ основой будущей архитектуры мира
ОБСЕ могла бы стать основой для будущей архитектуры мира, считает глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T00:02+0300
2025-08-19T00:02+0300
австрия
вена
сша
обсе
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860886521_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a03c873ea6c9b67a9319196b0253a2af.jpg
ВЕНА, 18 авг - ПРАЙМ. ОБСЕ могла бы стать основой для будущей архитектуры мира, считает глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. "У нас (в Австрии - ред.) есть организации, которые могут служить каркасом для европейской системы безопасности, например ОБСЕ, которая имеет штаб-квартиру в Вене. Это одна из причин, почему я часто предлагаю Вену как место переговоров - я уверена, что организации вроде ОБСЕ, где состоят и США, и Россия, могут стать основой для будущей архитектуры мира, включая Украину", - сказала глава МИД республики. Экс-посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее неоднократно заявлял, что венская переговорная площадка потеряла для российской стороны свою востребованность на фоне девальвации австрийского принципа нейтралитета, а откровенно деструктивный курс австрийских властей существенно ограничивает перспективы нормализации двусторонних отношений с Россией. Дипломат подчеркивал, что в украинском конфликте правительство республики "однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры".
https://1prime.ru/20250818/ssha-860886080.html
австрия
вена
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860886521_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b25962a6f372852b601118eff32551e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австрия, вена, сша, обсе, мид, в мире
АВСТРИЯ, Вена, США, ОБСЕ, МИД, В мире
00:02 19.08.2025
 
Глава МИД Австрии назвала ОБСЕ основой будущей архитектуры мира

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: ОБСЕ может стать основой будущей архитектуры мира

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 18 авг - ПРАЙМ. ОБСЕ могла бы стать основой для будущей архитектуры мира, считает глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.
"У нас (в Австрии - ред.) есть организации, которые могут служить каркасом для европейской системы безопасности, например ОБСЕ, которая имеет штаб-квартиру в Вене. Это одна из причин, почему я часто предлагаю Вену как место переговоров - я уверена, что организации вроде ОБСЕ, где состоят и США, и Россия, могут стать основой для будущей архитектуры мира, включая Украину", - сказала глава МИД республики.
Экс-посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее неоднократно заявлял, что венская переговорная площадка потеряла для российской стороны свою востребованность на фоне девальвации австрийского принципа нейтралитета, а откровенно деструктивный курс австрийских властей существенно ограничивает перспективы нормализации двусторонних отношений с Россией. Дипломат подчеркивал, что в украинском конфликте правительство республики "однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры".
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме
Вчера, 23:48
 
АВСТРИЯВенаСШАОБСЕМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала