Глава МИД Австрии назвала ОБСЕ основой будущей архитектуры мира

2025-08-19T00:02+0300

2025-08-19T00:02+0300

2025-08-19T00:02+0300

ВЕНА, 18 авг - ПРАЙМ. ОБСЕ могла бы стать основой для будущей архитектуры мира, считает глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. "У нас (в Австрии - ред.) есть организации, которые могут служить каркасом для европейской системы безопасности, например ОБСЕ, которая имеет штаб-квартиру в Вене. Это одна из причин, почему я часто предлагаю Вену как место переговоров - я уверена, что организации вроде ОБСЕ, где состоят и США, и Россия, могут стать основой для будущей архитектуры мира, включая Украину", - сказала глава МИД республики. Экс-посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский ранее неоднократно заявлял, что венская переговорная площадка потеряла для российской стороны свою востребованность на фоне девальвации австрийского принципа нейтралитета, а откровенно деструктивный курс австрийских властей существенно ограничивает перспективы нормализации двусторонних отношений с Россией. Дипломат подчеркивал, что в украинском конфликте правительство республики "однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры".

