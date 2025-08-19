Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС в полтора раза увеличил импорт самолетов из Китая
https://1prime.ru/20250819/es-860890785.html
ЕС в полтора раза увеличил импорт самолетов из Китая
ЕС в полтора раза увеличил импорт самолетов из Китая - 19.08.2025, ПРАЙМ
ЕС в полтора раза увеличил импорт самолетов из Китая
Евросоюз по итогам первого полугодия в полтора раза нарастил импорт самолетов из КНР, при этом июньские поставки стали рекордными за все время, выяснило РИА... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T06:15+0300
2025-08-19T06:15+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам первого полугодия в полтора раза нарастил импорт самолетов из КНР, при этом июньские поставки стали рекордными за все время, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Всего за январь-июнь 2025 года ЕС импортировал из Китая самолетов на 526,4 миллиона евро, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период годом ранее. В основном это были самолеты весом более 15 тонн. При этом июньский объем поставок стал рекордным и достиг 357,5 миллиона евро. Это почти в 10 раз больше, чем в среднем за последние двенадцать месяцев. Кроме Поднебесной, занявшей третье место в общем импорте самолетов Евросоюзом, в число главных их поставщиков в объединение также вошли США - 7,6 миллиарда евро, Канада - 1,3 миллиарда, Япония - 365 миллионов, Бразилия - 251,3 миллиона и Великобритания - 217,3 миллиона евро. Общий объем закупок самолетов за полугодие составил 10,8 миллиарда евро. Из них 9,5 миллиарда пришлись на самолеты весом от 15 тонн, 1,3 миллиарда - самолеты от 2 до 15 тонн, а оставшиеся 74,3 миллиона - самолеты весом до 2 тонн.
06:15 19.08.2025
 
ЕС в полтора раза увеличил импорт самолетов из Китая

Евростат: ЕС в 1,5 раза увеличил импорт самолетов из Китая за первое полугодие

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам первого полугодия в полтора раза нарастил импорт самолетов из КНР, при этом июньские поставки стали рекордными за все время, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Всего за январь-июнь 2025 года ЕС импортировал из Китая самолетов на 526,4 миллиона евро, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период годом ранее. В основном это были самолеты весом более 15 тонн.
При этом июньский объем поставок стал рекордным и достиг 357,5 миллиона евро. Это почти в 10 раз больше, чем в среднем за последние двенадцать месяцев.
Кроме Поднебесной, занявшей третье место в общем импорте самолетов Евросоюзом, в число главных их поставщиков в объединение также вошли США - 7,6 миллиарда евро, Канада - 1,3 миллиарда, Япония - 365 миллионов, Бразилия - 251,3 миллиона и Великобритания - 217,3 миллиона евро.
Общий объем закупок самолетов за полугодие составил 10,8 миллиарда евро. Из них 9,5 миллиарда пришлись на самолеты весом от 15 тонн, 1,3 миллиарда - самолеты от 2 до 15 тонн, а оставшиеся 74,3 миллиона - самолеты весом до 2 тонн.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙКНРСШАЕСЕвростат
 
 
