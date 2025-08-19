https://1prime.ru/20250819/es-860937291.html

В бундестаге призвали пересмотреть использование Google для модернизации ВС

В бундестаге призвали пересмотреть использование Google для модернизации ВС - 19.08.2025

В бундестаге призвали пересмотреть использование Google для модернизации ВС

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Представители двух фракций немецкого бундестага призвали пересмотреть решение об использовании технологий Google для модернизации цифровой инфраструктуры бундесвера (ВС ФРГ) из-за высокой угрозы зависимости от США, сообщила газета Handelsblatt. В конце мая текущего года компания BWI, являющаяся поставщиком ИТ-услуг для бундесвера, подписала рамочное соглашение с Google Cloud Public Sector Deutschland GmbH. Соглашение предусматривает закупку решения Google Cloud Air-Gapped, которое будет использоваться для создания и эксплуатации дополнительной облачной среды в собственных центрах обработки данных BWI к концу 2027 года. Как сообщал Handelsblatt генеральный директор BWI Франк Ляйденбергер, контракт предусматривает трёхзначную сумму в миллионах евро и срок действия десять лет. "Я разделяю опасения по поводу безопасности и надеюсь, что этот проект будет пересмотрен", - заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Депутат считает, что в выборе технологий ставка должна быть сделана на "немецкие или европейские решения, включая цифровую составляющую, чтобы не стать уязвимыми для геополитического шантажа и не потерять способность действовать". Вице-председатель фракции "Зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц призвал, в свою очередь, предлагает рассмотреть возможность привлечения других компаний для цифровизации бундесвера, исходя из рисков и с учетом "геополитических соображений". "Необходимо срочно сократить зависимость, в том числе и от американских облачных провайдеров", - заявил он изданию. При этом парламентарии указали на политическую неопределенность, возникшую в трансатлантических отношениях после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. "Партнерство и независимость в вопросах безопасности требуют доверия и надежности, которых не хватает США при Трампе, чья визитная карточка - непредсказуемость", - заявил Кизеветтер. Между тем председатель комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман не видит реальных угроз безопасности в связи с облачными решениями от Google. По ее словам, бундесвер сохранит оперативный контроль над данными. "Данные хранятся в Германии, а облако управляется BWI в собственных дата-центрах и, таким образом, не подпадает под юрисдикцию США", - заявила Штрак-Циммерман Handelsblatt. Кабинет министров Германии ранее согласовал законопроект об ускорении обеспечения немецкой армии всем необходимым оборудованием и оружием для её модернизации. Конкретно речь идёт о закупках спутников, БПЛА, медицинского оборудования, транспортных средств, автономных систем и ИИ и ИТ-услуг в целом, а также о более быстром строительстве и ремонте казарм и других армейских зданий.

германия

сша

