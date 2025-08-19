Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лесные пожары в Испании привели к рекордным выбросам углерода
МАДРИД, 19 авг – ПРАЙМ. Лесные пожары на территории Испании привели к самым высоким выбросам углерода в Испании за последние 23 года, свидетельствуют данные европейской мониторинговой службы по изменению климата Copernicus. По ее информации, в начале августа накопленные выбросы углерода от лесных пожаров в Испании находились ниже среднего уровня для сезона. Однако всего за несколько дней беспрецедентная активность огня подняла показатель до рекордных значений с 2003 года. Согласно данным системы Copernicus и национальной сети контроля качества воздуха, дым от пожаров ухудшил экологическую обстановку на значительной территории страны. Концентрация мелких частиц PM2.5 (мелких твердых частиц, способных проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) превысила рекомендации Всемирной организации здравоохранения. При этом облака пепла распространились на сотни километров — вплоть до Франции, Великобритании и Скандинавии, где они наложились на дым от канадских пожаров, принесённый через Атлантику. Испанское общество эпидемиологии (SEE) предупредило, что вдыхание продуктов горения связано с ростом смертности от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Ранее с ссылкой на данные Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS) сообщалось, что лесные пожары в Испании за последние 24 часа охватили почти 60 тысяч гектаров.
22:48 19.08.2025
 
Лесные пожары в Испании привели к рекордным выбросам углерода

Пожары в Испании привели к самым высоким выбросам углерода за 23 года

© flickr.com / cesarastudilloФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Флаг Испании. Архивное фото
© flickr.com / cesarastudillo
МАДРИД, 19 авг – ПРАЙМ. Лесные пожары на территории Испании привели к самым высоким выбросам углерода в Испании за последние 23 года, свидетельствуют данные европейской мониторинговой службы по изменению климата Copernicus.
По ее информации, в начале августа накопленные выбросы углерода от лесных пожаров в Испании находились ниже среднего уровня для сезона. Однако всего за несколько дней беспрецедентная активность огня подняла показатель до рекордных значений с 2003 года.
Согласно данным системы Copernicus и национальной сети контроля качества воздуха, дым от пожаров ухудшил экологическую обстановку на значительной территории страны. Концентрация мелких частиц PM2.5 (мелких твердых частиц, способных проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) превысила рекомендации Всемирной организации здравоохранения. При этом облака пепла распространились на сотни километров — вплоть до Франции, Великобритании и Скандинавии, где они наложились на дым от канадских пожаров, принесённый через Атлантику.
Испанское общество эпидемиологии (SEE) предупредило, что вдыхание продуктов горения связано с ростом смертности от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Ранее с ссылкой на данные Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS) сообщалось, что лесные пожары в Испании за последние 24 часа охватили почти 60 тысяч гектаров.
