https://1prime.ru/20250819/estoniya-860908541.html
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию - 19.08.2025, ПРАЙМ
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:19+0300
2025-08-19T12:19+0300
2025-08-19T12:19+0300
бизнес
россия
эстония
владимир путин
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_affe11222e103e7fffd7e5fbd9181d0e.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее возвращаться в Эстонию. "В рекомендациях по поездкам в Россию, обновленных 18 августа, министерство иностранных дел продолжает настоятельно советовать воздержаться от любых поездок в Россию... Эстонским гражданам, временно находящимся в России, рекомендуется серьезно пересмотреть необходимость своего пребывания там. МИД также рекомендует эстонским гражданам вернуться в Эстонию как можно скорее", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250818/err-860865103.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_eebd7831ee899883c4667044f247882e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, эстония, владимир путин, мид, нато
Бизнес, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Владимир Путин, МИД, НАТО
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан страны в Россию
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее возвращаться в Эстонию.
"В рекомендациях по поездкам в Россию, обновленных 18 августа, министерство иностранных дел продолжает настоятельно советовать воздержаться от любых поездок в Россию... Эстонским гражданам, временно находящимся в России, рекомендуется серьезно пересмотреть необходимость своего пребывания там. МИД также рекомендует эстонским гражданам вернуться в Эстонию как можно скорее", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Эстония заплатит ЕК 1,7 миллиона евро за отказ принять 79 беженцев