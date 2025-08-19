https://1prime.ru/20250819/estoniya-860908541.html

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию

МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию

2025-08-19T12:19+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам граждан республики в Россию - им по-прежнему советуют воздерживаться от любых посещений РФ и как можно скорее возвращаться в Эстонию. "В рекомендациях по поездкам в Россию, обновленных 18 августа, министерство иностранных дел продолжает настоятельно советовать воздержаться от любых поездок в Россию... Эстонским гражданам, временно находящимся в России, рекомендуется серьезно пересмотреть необходимость своего пребывания там. МИД также рекомендует эстонским гражданам вернуться в Эстонию как можно скорее", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

