На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского - 19.08.2025
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского - 19.08.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского
Лидеры государств Евросоюза попытаются предотвратить потенциальную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом сообщил аналитик венгерского | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:26+0300
2025-08-19T10:26+0300
мировая экономика
запад
сша
владимир зеленский
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860880413_0:11:601:349_1920x0_80_0_0_25492fb2a3cade1b480eaa02aaea781e.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Лидеры государств Евросоюза попытаются предотвратить потенциальную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС — прим. ред.) попытаются сорвать ее", — отметил он. По информации, полученной агентством AFP от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора сообщил президенту США, что готов провести встречу с Зеленским. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Он ранее не исключал вероятность организации в будущем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры будут успешными.
мировая экономика, запад, сша, владимир зеленский, владимир путин, ес
Мировая экономика, ЗАПАД, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС
10:26 19.08.2025
 
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского

Кошкович: страны ЕС попытаются сорвать возможную встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом. Архивное фото
© AP Photo (ap_photo) Alex Brandon
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Лидеры государств Евросоюза попытаются предотвратить потенциальную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС — прим. ред.) попытаются сорвать ее", — отметил он.
По информации, полученной агентством AFP от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора сообщил президенту США, что готов провести встречу с Зеленским.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Он ранее не исключал вероятность организации в будущем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры будут успешными.
В Киеве рассказали, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский
В Киеве рассказали, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский
10:08
 
Мировая экономикаЗАПАДСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕС
 
 
