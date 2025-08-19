https://1prime.ru/20250819/evropa-860901851.html
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Лидеры государств Евросоюза попытаются предотвратить потенциальную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС — прим. ред.) попытаются сорвать ее", — отметил он. По информации, полученной агентством AFP от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора сообщил президенту США, что готов провести встречу с Зеленским. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Он ранее не исключал вероятность организации в будущем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры будут успешными.
