На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского

Лидеры государств Евросоюза попытаются предотвратить потенциальную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом сообщил аналитик венгерского | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T10:26+0300

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Лидеры государств Евросоюза попытаются предотвратить потенциальную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС — прим. ред.) попытаются сорвать ее", — отметил он. По информации, полученной агентством AFP от осведомленного источника, Путин во время телефонного разговора сообщил президенту США, что готов провести встречу с Зеленским. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Он ранее не исключал вероятность организации в будущем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры будут успешными.

2025

Новости

мировая экономика, запад, сша, владимир зеленский, владимир путин, ес