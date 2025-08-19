Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая - 19.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250819/evrostat-860943642.html
ЕС на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая
ЕС на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая - 19.08.2025, ПРАЙМ
ЕС на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая
Евросоюз в первом полугодии на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая, при этом месячный объем их закупок увеличился в 2,5 раза в годовом выражении,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:01+0300
2025-08-19T21:01+0300
бизнес
мировая экономика
китай
япония
малайзия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в первом полугодии на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая, при этом месячный объем их закупок увеличился в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Суммарно за январь-июнь этого года ЕС купил у Китая консолей для видеоигр почти на 1,2 миллиарда долларов. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом за июнь европейцы закупили приставок на 208,4 миллиона долларов - на две трети больше, чем год назад, и на треть меньше, чем в мае. Поднебесная является основным поставщиком игровых консолей в ЕС. Кроме нее, в топ-5 вошли Япония (153 миллиона долларов по итогам полугодия), Малайзия (151,3 миллиона), Вьетнам (45,1 миллиона) и Камбоджа (10,6 миллиона). Суммарный импорт европейцами приставок для видеоигр за полугодие составил 1,5 миллиарда долларов.
китай
япония
малайзия
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
21:01 19.08.2025
 
ЕС на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая

Евростат: ЕС в I полугодии на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в первом полугодии на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая, при этом месячный объем их закупок увеличился в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Суммарно за январь-июнь этого года ЕС купил у Китая консолей для видеоигр почти на 1,2 миллиарда долларов. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.
При этом за июнь европейцы закупили приставок на 208,4 миллиона долларов - на две трети больше, чем год назад, и на треть меньше, чем в мае.
Поднебесная является основным поставщиком игровых консолей в ЕС. Кроме нее, в топ-5 вошли Япония (153 миллиона долларов по итогам полугодия), Малайзия (151,3 миллиона), Вьетнам (45,1 миллиона) и Камбоджа (10,6 миллиона).
Суммарный импорт европейцами приставок для видеоигр за полугодие составил 1,5 миллиарда долларов.
20:57
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙЯПОНИЯМАЛАЙЗИЯЕСЕвростат
 
 
