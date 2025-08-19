https://1prime.ru/20250819/evrostat-860943642.html

ЕС на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая

2025-08-19T21:01+0300

бизнес

мировая экономика

китай

япония

малайзия

ес

евростат

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в первом полугодии на треть нарастил импорт игровых приставок из Китая, при этом месячный объем их закупок увеличился в 2,5 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Суммарно за январь-июнь этого года ЕС купил у Китая консолей для видеоигр почти на 1,2 миллиарда долларов. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом за июнь европейцы закупили приставок на 208,4 миллиона долларов - на две трети больше, чем год назад, и на треть меньше, чем в мае. Поднебесная является основным поставщиком игровых консолей в ЕС. Кроме нее, в топ-5 вошли Япония (153 миллиона долларов по итогам полугодия), Малайзия (151,3 миллиона), Вьетнам (45,1 миллиона) и Камбоджа (10,6 миллиона). Суммарный импорт европейцами приставок для видеоигр за полугодие составил 1,5 миллиарда долларов.

бизнес, мировая экономика, китай, япония, малайзия, ес, евростат