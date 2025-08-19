https://1prime.ru/20250819/fyuchersy-860914705.html

Фьючерсы Уолл-стрит слабо снижаются на фоне корпоративных новостей

Фьючерсы Уолл-стрит слабо снижаются на фоне корпоративных новостей

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник несколько снижаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,05%, до 44 964 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,12%, до 23 770,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 463 пунктов. Акции американской розничной сети Home Depot снижаются в цене более чем на 1% после выхода отчетности. Выручка компании во втором квартале текущего фингода увеличилась на 4,9%, до 45,277 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших показатель на уровне 45,44 миллиарда долларов. Перед открытием основных торгов дня акции Intel дорожают примерно на 5,8% после того, как японская холдинговая компания SoftBank Group заявила о намерении приобрести обыкновенные акции американского производителя компьютерных компонентов на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Во вторник будет опубликована статистика по количеству новых домов в США, строительство которых было начато в июле от министерства торговли страны. Прогнозируется, что их число сократилось на 1,6% по сравнению с показателем июня и составило 1,3 миллиона.

