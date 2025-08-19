https://1prime.ru/20250819/garantii-860904192.html
СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности
СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности
США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:12+0300
2025-08-19T11:12+0300
2025-08-19T11:12+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине... гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаменательной встрече между... Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По данным собеседников агентства, цель гарантий безопасности США и Европы для Киева - избежать требований РФ об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки. "Гарантии будут сконцентрированы на усиление украинских военных сил и возможностей без каких-либо ограничений, как, например, ограничение на численность войск", - отмечает Блумберг. В агентстве отметили, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://1prime.ru/20250819/stubb-860893673.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51f48bc30d8766a40580b51ac911e10d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности
Bloomberg: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине... гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаменательной встрече между... Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По данным собеседников агентства, цель гарантий безопасности США и Европы для Киева - избежать требований РФ об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки.
"Гарантии будут сконцентрированы на усиление украинских военных сил и возможностей без каких-либо ограничений, как, например, ограничение на численность войск", - отмечает Блумберг.
В агентстве отметили, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины