СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности - 19.08.2025
Политика
СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине... гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаменательной встрече между... Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По данным собеседников агентства, цель гарантий безопасности США и Европы для Киева - избежать требований РФ об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки. "Гарантии будут сконцентрированы на усиление украинских военных сил и возможностей без каких-либо ограничений, как, например, ограничение на численность войск", - отмечает Блумберг. В агентстве отметили, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, ес
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
11:12 19.08.2025
 
СМИ: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности

Bloomberg: США и ЕС начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине... гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаменательной встрече между... Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По данным собеседников агентства, цель гарантий безопасности США и Европы для Киева - избежать требований РФ об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки.
"Гарантии будут сконцентрированы на усиление украинских военных сил и возможностей без каких-либо ограничений, как, например, ограничение на численность войск", - отмечает Блумберг.
В агентстве отметили, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины
08:18
 
Политика США УКРАИНА Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп ЕС
 
 
