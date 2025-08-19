https://1prime.ru/20250819/gelendzhik-860941511.html
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщила компания. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон. Рейсы на популярный черноморский курорт в зимнем расписании будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке - "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам класса "бизнес" на рейсах из Геленджика будут доступны южные гастрономические сеты. Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним маршрутам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
