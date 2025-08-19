Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщила компания. | 19.08.2025, ПРАЙМ
бизнес
туризм
россия
геленджик
аэрофлот
росавиация
a320neo
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщила компания. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон. Рейсы на популярный черноморский курорт в зимнем расписании будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке - "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам класса "бизнес" на рейсах из Геленджика будут доступны южные гастрономические сеты. Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним маршрутам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
геленджик
бизнес, туризм, россия, геленджик, аэрофлот, росавиация, a320neo
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Геленджик, Аэрофлот, Росавиация, A320neo
20:19 19.08.2025
 
"Аэрофлот" начал продавать билеты в Геленджик на зимний сезон

"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зиму, рейсы будут ежедневными

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон, рейсы будут выполняться ежедневно, сообщила компания.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон. Рейсы на популярный черноморский курорт в зимнем расписании будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке - "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам класса "бизнес" на рейсах из Геленджика будут доступны южные гастрономические сеты.
Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним маршрутам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
"Аэрофлот" за месяц перевез почти 18 тысяч пассажиров из Москвы в Геленджик
