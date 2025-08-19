https://1prime.ru/20250819/germaniya-860924453.html

Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца

Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца - 19.08.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца

Почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:10+0300

2025-08-19T16:10+0300

2025-08-19T16:10+0300

мировая экономика

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

адг

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. Согласно итогам опроса, 67% немцев дают отрицательный ответ на вопрос об удовлетворенности работой канцлера, и лишь 30% оценивают его работу положительно. В соответствии с результатами опроса, семь из десяти респондентов в меньшей выборке считают неправильным, что Мерц отдает приоритет в своей деятельности внешней политике. Еще 48% говорят, что канцлер слишком перегружен, а 78% уверены, что Мерц не в состоянии исполнить свои предвыборные обещания, уточняется по итогам опроса. Из результатов опроса также следует, что самая сильная политическая сила в Германии - правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 26% голосов, на втором месте находится блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Мерц, с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 13%. Опрос проводился 12-18 августа среди 2502 человек. На уточняющие вопросы о деятельности Мерца отвечала выборка из 1002 человек. Погрешность составляет 2,5%. Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://1prime.ru/20250816/merts-860807723.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, адг, в мире