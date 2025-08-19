Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца - 19.08.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца
2025-08-19T16:10+0300
2025-08-19T16:10+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. Согласно итогам опроса, 67% немцев дают отрицательный ответ на вопрос об удовлетворенности работой канцлера, и лишь 30% оценивают его работу положительно. В соответствии с результатами опроса, семь из десяти респондентов в меньшей выборке считают неправильным, что Мерц отдает приоритет в своей деятельности внешней политике. Еще 48% говорят, что канцлер слишком перегружен, а 78% уверены, что Мерц не в состоянии исполнить свои предвыборные обещания, уточняется по итогам опроса. Из результатов опроса также следует, что самая сильная политическая сила в Германии - правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 26% голосов, на втором месте находится блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Мерц, с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 13%. Опрос проводился 12-18 августа среди 2502 человек. На уточняющие вопросы о деятельности Мерца отвечала выборка из 1002 человек. Погрешность составляет 2,5%. Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
16:10 19.08.2025
 
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца

Forsa: почти 70% немцев недовольны работой Мерца

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Почти 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL.
Согласно итогам опроса, 67% немцев дают отрицательный ответ на вопрос об удовлетворенности работой канцлера, и лишь 30% оценивают его работу положительно. В соответствии с результатами опроса, семь из десяти респондентов в меньшей выборке считают неправильным, что Мерц отдает приоритет в своей деятельности внешней политике. Еще 48% говорят, что канцлер слишком перегружен, а 78% уверены, что Мерц не в состоянии исполнить свои предвыборные обещания, уточняется по итогам опроса.
Из результатов опроса также следует, что самая сильная политическая сила в Германии - правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 26% голосов, на втором месте находится блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Мерц, с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 13%.
Опрос проводился 12-18 августа среди 2502 человек. На уточняющие вопросы о деятельности Мерца отвечала выборка из 1002 человек. Погрешность составляет 2,5%.
Парламент Германии избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю ФРГ.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах принадлежит АдГ с рекордными для партии 20,8% голосами. СДПГ заняла третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мировая экономикаГЕРМАНИЯФридрих МерцХДС/ХССАдГВ мире
 
 
