СМИ: США участвуют в проработке гарантий безопасности для Украины
СМИ: США участвуют в проработке гарантий безопасности для Украины
2025-08-19T01:34+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн был вовлечен в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его команда были вовлечены в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины в преддверии встреч в Белом доме", - говорится в материале. Телеканал также отмечает, что Кейн вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом присутствовал в Белом доме, когда президент США Дональд Трамп встречался Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
