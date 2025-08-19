Инвестиции в оборонные компании в Нидерландах выросли почти в десять раз

https://1prime.ru/20250819/investitsii-860907099.html

ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. В Нидерландах наблюдается заметный рост интереса населения к инвестициям в оборонные компании: вложения домохозяйств в этот сектор за последние два с половиной года увеличились почти в десять раз - с 87 миллионов евро до 832 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального банка Нидерландов (DNB). "Совокупная стоимость инвестиций в оборонные предприятия за последние годы резко выросла: с 87 миллионов евро в январе 2023 года до 832 миллионов евро на конец второго квартала 2025 года", - говорится в отчете Центробанка Нидерландов, опубликованном во вторник. Рост инвестиций объясняется как подорожанием акций - на примерно 56% от роста стоимости портфеля, так и активными покупками самих инвесторов - около 44%. Особенно выделяется немецкий концерн Rheinmetall - во втором квартале 2025 года он впервые вошёл в число 25 компаний, акции которых голландцы покупают чаще всего напрямую. Скачок интереса пришёлся на начало 2024 года и первую половину текущего года. Эксперты связывают это с двумя факторами: запуском Европейской стратегии оборонной промышленности, предусматривающей рост военных расходов внутри ЕС; а также решением Германии в начале 2025 года отказаться от жёсткого бюджетного правила и увеличить инвестиции в оборону. Общий объём инвестиций голландских домохозяйств во втором квартале 2025 года вырос до 193,9 млрд евро, что примерно на 2,8% больше, чем в предыдущем квартале. К колебаниям на мировых фондовых рынках привели отчасти объявленные США импортные пошлины. Домохозяйства в Нидерландах при этом завершили квартал с положительным результатом: совокупная стоимость котируемых акций в их портфелях выросла до 65,3 млрд евро.

