Сенатор попросил Голикову исключить студии из программы семейной ипотеки

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность исключения из программы семейной ипотеки квартир-студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность исключения квартир-студий, где жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, а также квартир менее 28 квадратных метров из программы "Семейная ипотека", - написал Кутепов в обращении. Сенатор отметил, что в настоящее время требования к минимальной площади жилого помещения в программе "Семейная ипотека" отсутствуют. Он также напомнил, что ранее Счётная палата уже "высказывала предложение исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой". Такое предложение, по его словам, было обусловлено идеей не поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья, кроме того, приобретая за счёт ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, семья не сможет улучшить жилищные условия до погашения ипотеки и рождения нового ребенка. "С квартирами-студиями ситуация еще сложнее, так как при отсутствии раздельных помещений члены семьи из двух человек не имеют возможности личного пространства для отдыха, а при рождении ребенка все процессы в семье (уход за ребенком, приготовление пищи, отдых) происходят в одном помещении. Таким образом, студия не может являться полноценным жильем для семьи", - констатировал парламентарий. -0-

