https://1prime.ru/20250819/isk-860914173.html

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову - 19.08.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову

Суд в Махачкале принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-мэру города Саиду Амирову и 18 соответчикам на 2,1 миллиарда рублей, сообщила... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T13:51+0300

2025-08-19T13:51+0300

2025-08-19T14:10+0300

бизнес

россия

махачкала

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/83335/60/833356070_0:105:3127:1864_1920x0_80_0_0_34cc4f19549405533cc034e974107880.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 авг - ПРАЙМ. Суд в Махачкале принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-мэру города Саиду Амирову и 18 соответчикам на 2,1 миллиарда рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана."Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва к Саиду Амирову… и 18 соответчикам, обоснованный выявленными многочисленными нарушениями антикоррупционных запретов и ограничений", – говорится в сообщении.В 2022 году Кировский районный суд Саратова по иску генпрокуратуры изъял в казну государства недвижимость, которую Амиров вывел из муниципальной собственности.В качестве основания для нового иска прокуратура указала, что выявлены новые признаки злоупотребления полномочиями экс-мэром для обогащения себя и своих родственников за счет противоправного завладения госимуществом. По данным Генпрокуратуры, разработанный Амировым план включал в себя безвозмездное оформление земель и зданий публичной собственности в Махачкале на доверенных лиц с последующей продажей или освоением.Генпрокуратура просит обратить в доход РФ более 400 выведенных из государственной и муниципальной собственности объектов недвижимости (земельных участков и строений), зарегистрированных на праве собственности за Амировым и 18 соответчиками, "кадастровой стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей". Уточняется, что соответчики являются родственниками Амирова. По делу назначено предварительное судебное заседание.В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе. Пожизненное наказание он отбывает в ИК-6 "Черный Дельфин".

https://1prime.ru/20250819/evrokhim-860894943.html

махачкала

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, махачкала, дагестан