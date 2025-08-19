Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову - 19.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову - 19.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову
Суд в Махачкале принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-мэру города Саиду Амирову и 18 соответчикам на 2,1 миллиарда рублей, сообщила... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T13:51+0300
2025-08-19T14:10+0300
МАХАЧКАЛА, 19 авг - ПРАЙМ. Суд в Махачкале принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-мэру города Саиду Амирову и 18 соответчикам на 2,1 миллиарда рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана."Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва к Саиду Амирову… и 18 соответчикам, обоснованный выявленными многочисленными нарушениями антикоррупционных запретов и ограничений", – говорится в сообщении.В 2022 году Кировский районный суд Саратова по иску генпрокуратуры изъял в казну государства недвижимость, которую Амиров вывел из муниципальной собственности.В качестве основания для нового иска прокуратура указала, что выявлены новые признаки злоупотребления полномочиями экс-мэром для обогащения себя и своих родственников за счет противоправного завладения госимуществом. По данным Генпрокуратуры, разработанный Амировым план включал в себя безвозмездное оформление земель и зданий публичной собственности в Махачкале на доверенных лиц с последующей продажей или освоением.Генпрокуратура просит обратить в доход РФ более 400 выведенных из государственной и муниципальной собственности объектов недвижимости (земельных участков и строений), зарегистрированных на праве собственности за Амировым и 18 соответчиками, "кадастровой стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей". Уточняется, что соответчики являются родственниками Амирова. По делу назначено предварительное судебное заседание.В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе. Пожизненное наказание он отбывает в ИК-6 "Черный Дельфин".
бизнес, россия, махачкала, дагестан
Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, Дагестан
13:51 19.08.2025 (обновлено: 14:10 19.08.2025)
 
Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к экс-мэру Махачкалы Амирову

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск на 2,1 млрд руб к экс-мэру Амирову

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МАХАЧКАЛА, 19 авг - ПРАЙМ. Суд в Махачкале принял к производству антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-мэру города Саиду Амирову и 18 соответчикам на 2,1 миллиарда рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
"Советским районным судом города Махачкалы принят к производству антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва к Саиду Амирову… и 18 соответчикам, обоснованный выявленными многочисленными нарушениями антикоррупционных запретов и ограничений", – говорится в сообщении.
В 2022 году Кировский районный суд Саратова по иску генпрокуратуры изъял в казну государства недвижимость, которую Амиров вывел из муниципальной собственности.
В качестве основания для нового иска прокуратура указала, что выявлены новые признаки злоупотребления полномочиями экс-мэром для обогащения себя и своих родственников за счет противоправного завладения госимуществом. По данным Генпрокуратуры, разработанный Амировым план включал в себя безвозмездное оформление земель и зданий публичной собственности в Махачкале на доверенных лиц с последующей продажей или освоением.
Генпрокуратура просит обратить в доход РФ более 400 выведенных из государственной и муниципальной собственности объектов недвижимости (земельных участков и строений), зарегистрированных на праве собственности за Амировым и 18 соответчиками, "кадастровой стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей". Уточняется, что соответчики являются родственниками Амирова. По делу назначено предварительное судебное заседание.
В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе. Пожизненное наказание он отбывает в ИК-6 "Черный Дельфин".
"Еврохим" подал иск к итальянской Tecnimont на 31,9 миллиарда рублей
