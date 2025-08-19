Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке жительнице Курской области присвоили звание "Мать-героиня" - 19.08.2025
На Камчатке жительнице Курской области присвоили звание "Мать-героиня"
2025-08-19T02:28+0300
2025-08-19T02:28+0300
общество
экономика
россия
камчатский край
камчатка
владимир путин
александр хинштейн
П-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" жительнице Курской области Марии Орловой, сообщает правительство Камчатского края. Отмечается, что решение было принято после совместного обращения губернатора Камчатки Владимира Солодова и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. "Для меня большая гордость быть лично знакомым с ней. С первых минут нашей встречи был поражен ее силой духа, мудростью и добрым сердцем", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Орлова воспитала пятерых сыновей, все они служат в Вооруженных силах России: двое - в 40-й бригаде морской пехоты, трое - подводники. Солодов лично познакомился с семьей Орловых во время недавней командировки в Курскую область, где встречался с одним из сыновей Марии - Даниилом.
На Камчатке жительнице Курской области присвоили звание "Мать-героиня"

П-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" жительнице Курской области Марии Орловой, сообщает правительство Камчатского края.
Отмечается, что решение было принято после совместного обращения губернатора Камчатки Владимира Солодова и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.
"Для меня большая гордость быть лично знакомым с ней. С первых минут нашей встречи был поражен ее силой духа, мудростью и добрым сердцем", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Орлова воспитала пятерых сыновей, все они служат в Вооруженных силах России: двое - в 40-й бригаде морской пехоты, трое - подводники.
Солодов лично познакомился с семьей Орловых во время недавней командировки в Курскую область, где встречался с одним из сыновей Марии - Даниилом.
 
