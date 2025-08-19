https://1prime.ru/20250819/kamchatka-860888232.html

На Камчатке жительнице Курской области присвоили звание "Мать-героиня"

На Камчатке жительнице Курской области присвоили звание "Мать-героиня" - 19.08.2025, ПРАЙМ

На Камчатке жительнице Курской области присвоили звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" жительнице Курской области Марии Орловой, сообщает правительство... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T02:28+0300

2025-08-19T02:28+0300

2025-08-19T02:28+0300

общество

экономика

россия

камчатский край

камчатка

владимир путин

александр хинштейн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860888232.jpg?1755559723

П-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Мать-героиня" жительнице Курской области Марии Орловой, сообщает правительство Камчатского края. Отмечается, что решение было принято после совместного обращения губернатора Камчатки Владимира Солодова и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. "Для меня большая гордость быть лично знакомым с ней. С первых минут нашей встречи был поражен ее силой духа, мудростью и добрым сердцем", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Орлова воспитала пятерых сыновей, все они служат в Вооруженных силах России: двое - в 40-й бригаде морской пехоты, трое - подводники. Солодов лично познакомился с семьей Орловых во время недавней командировки в Курскую область, где встречался с одним из сыновей Марии - Даниилом.

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, камчатский край, камчатка, владимир путин, александр хинштейн