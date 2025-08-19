https://1prime.ru/20250819/karta-860897884.html
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями
Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:13+0300
2025-08-19T09:13+0300
2025-08-19T09:13+0300
политика
украина
венгрия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
петер сийярто
ес
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение. "В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ. Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.
https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860894775.html
украина
венгрия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, ес, фсб
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петер Сийярто, ЕС, ФСБ
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями
В Белом доме выставили карту Украины с зонами контроля ВС России
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение.
"В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ.
Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.
СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме