Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/karta-860897884.html
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями
Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:13+0300
2025-08-19T09:13+0300
политика
украина
венгрия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
петер сийярто
ес
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение. "В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ. Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.
https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860894775.html
украина
венгрия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, ес, фсб
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петер Сийярто, ЕС, ФСБ
09:13 19.08.2025
 
В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями

В Белом доме выставили карту Украины с зонами контроля ВС России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение.
"В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ.
Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
СМИ: Зеленский заявил Трампу, что приехал на переговоры в лучшем костюме
08:28
 
ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампПетер СийяртоЕСФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала