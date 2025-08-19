https://1prime.ru/20250819/karta-860897884.html

В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями

В Белом доме выставили карту Украины с утраченными территориями

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Карта Украины поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает британское телевидение. "В Овальном кабинете прямо сейчас напротив стола "Резолют", где сидели Трамп и Зеленский, выставлена карта Украины", - сообщает британское ТВ. Утверждается, что с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем "российских военных" - "около 20% страны". При этом в сообщении британского телевидения сама карта не опубликована, но в соцсетях среди пользователей расходится изображение, где на карте указаны российские регионы, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут.

украина, венгрия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, ес, фсб