ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей

2025-08-19T13:00+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиардов рублей, признаки нарушения обнаружены в семи субъектах РФ на торгах расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации... Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Там добавили, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

