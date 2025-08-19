https://1prime.ru/20250819/kartel-860911060.html
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей - 19.08.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиардов рублей, признаки нарушения обнаружены в семи субъектах | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T13:00+0300
2025-08-19T13:00+0300
2025-08-19T13:00+0300
здоровье
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиардов рублей, признаки нарушения обнаружены в семи субъектах РФ на торгах расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации... Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Там добавили, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
https://1prime.ru/20250818/fas-860859253.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0d814e76d33644259fbb2f3bc75cc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , рф
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей
ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиардов рублей, признаки нарушения обнаружены в семи субъектах РФ на торгах расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации... Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.
Там добавили, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
ФАС оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства