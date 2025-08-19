https://1prime.ru/20250819/khusnullin-860928601.html
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области - 19.08.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области
Благоприятный инвестиционный климат создается в Херсонской области, 45 инвесторов уже готовы вложить свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в регионе
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Благоприятный инвестиционный климат создается в Херсонской области, 45 инвесторов уже готовы вложить свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в регионе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в Херсонской области наблюдается рост экономики, увеличивается собственная налоговая база. "Создаётся благоприятный инвестиционный климат, привлекающий и застройщиков, и сельскохозяйственные предприятия, которые становятся участниками свободной экономической зоны. На сегодняшний день 45 инвесторов подписали договоры с ФРТ (фондом развития территорий - ред.) о том, что вложат свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в Херсонской области", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо. Он отметил туристический потенциал Херсонской области за счет двух морских побережий с песчаной пляжной зоной в 200 километров. Кроме того, в регионе уже подготовили восемь автотуристических маршрутов, которые уже вошли в федеральную систему "Эталон". Вице-премьер добавил, что в этом году приведут в порядок почти 400 километров дорог, включая 105 километров уличной сети.
