Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области - 19.08.2025
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области - 19.08.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области
Благоприятный инвестиционный климат создается в Херсонской области, 45 инвесторов уже готовы вложить свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в регионе,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:36+0300
2025-08-19T16:36+0300
экономика
бизнес
туризм
херсонская область
марат хуснуллин
владимир сальдо
фрт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_043a2fcb5950a81008a0347b1754bc21.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Благоприятный инвестиционный климат создается в Херсонской области, 45 инвесторов уже готовы вложить свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в регионе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в Херсонской области наблюдается рост экономики, увеличивается собственная налоговая база. "Создаётся благоприятный инвестиционный климат, привлекающий и застройщиков, и сельскохозяйственные предприятия, которые становятся участниками свободной экономической зоны. На сегодняшний день 45 инвесторов подписали договоры с ФРТ (фондом развития территорий - ред.) о том, что вложат свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в Херсонской области", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо. Он отметил туристический потенциал Херсонской области за счет двух морских побережий с песчаной пляжной зоной в 200 километров. Кроме того, в регионе уже подготовили восемь автотуристических маршрутов, которые уже вошли в федеральную систему "Эталон". Вице-премьер добавил, что в этом году приведут в порядок почти 400 километров дорог, включая 105 километров уличной сети.
херсонская область
бизнес, туризм, херсонская область, марат хуснуллин, владимир сальдо, фрт
Экономика, Бизнес, Туризм, Херсонская область, Марат Хуснуллин, Владимир Сальдо, ФРТ
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области

Хуснуллин: в Херсонской области создают благоприятный инвестиционный климат

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Благоприятный инвестиционный климат создается в Херсонской области, 45 инвесторов уже готовы вложить свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в регионе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, в Херсонской области наблюдается рост экономики, увеличивается собственная налоговая база.
"Создаётся благоприятный инвестиционный климат, привлекающий и застройщиков, и сельскохозяйственные предприятия, которые становятся участниками свободной экономической зоны. На сегодняшний день 45 инвесторов подписали договоры с ФРТ (фондом развития территорий - ред.) о том, что вложат свыше 10 миллиардов рублей в развитие бизнеса в Херсонской области", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам встречи с губернатором региона Владимиром Сальдо.
Он отметил туристический потенциал Херсонской области за счет двух морских побережий с песчаной пляжной зоной в 200 километров. Кроме того, в регионе уже подготовили восемь автотуристических маршрутов, которые уже вошли в федеральную систему "Эталон".
Вице-премьер добавил, что в этом году приведут в порядок почти 400 километров дорог, включая 105 километров уличной сети.
ЭкономикаБизнесТуризмХерсонская областьМарат ХуснуллинВладимир СальдоФРТ
 
 
