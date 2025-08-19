Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая - 19.08.2025
Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая
Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая - 19.08.2025, ПРАЙМ
Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая
Премьер Индии Нарендра Моди по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Нью-Дели заявил о неуклонном развитии отношений двух стран. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T17:52+0300
2025-08-19T17:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852354910_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_7409893ad7f4b660243ab4031b32c1fb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Нью-Дели заявил о неуклонном развитии отношений двух стран. Ван И посещает Нью-Дели с двухдневным визитом. Согласно программе, во вторник он должен встретиться с Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом. "Рад встретиться с министром иностранных дел Ваном И. После моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани в прошлом году индийско-китайские отношения неуклонно развивались благодаря уважению интересов и деликатных моментов друг друга", - написал премьер Индии в соцсети Х. Моди отметил, что с нетерпением ждет следующей встречи с главой КНР в Тяньцзине на полях саммита ШОС, который пройдет 31 августа - 1 сентября. "Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем внесут значительный вклад в региональный, а также глобальный мир и процветание", - подчеркнул премьер. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года республики провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Республика Индия и КНР достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
17:52 19.08.2025
 
Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая

Моди заявил о неуклонном развитии отношений Индии и Китая

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Нью-Дели заявил о неуклонном развитии отношений двух стран.
Ван И посещает Нью-Дели с двухдневным визитом. Согласно программе, во вторник он должен встретиться с Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом.
"Рад встретиться с министром иностранных дел Ваном И. После моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани в прошлом году индийско-китайские отношения неуклонно развивались благодаря уважению интересов и деликатных моментов друг друга", - написал премьер Индии в соцсети Х.
Моди отметил, что с нетерпением ждет следующей встречи с главой КНР в Тяньцзине на полях саммита ШОС, который пройдет 31 августа - 1 сентября.
"Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем внесут значительный вклад в региональный, а также глобальный мир и процветание", - подчеркнул премьер.
Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года республики провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Республика Индия и КНР достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе.
На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
