https://1prime.ru/20250819/knr-860935427.html

Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая

Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая - 19.08.2025, ПРАЙМ

Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая

Премьер Индии Нарендра Моди по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Нью-Дели заявил о неуклонном развитии отношений двух стран. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:52+0300

2025-08-19T17:52+0300

2025-08-19T17:52+0300

мировая экономика

общество

китай

индия

казань

ван и

нарендра моди

си цзиньпин

шос

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852354910_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_7409893ad7f4b660243ab4031b32c1fb.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Нью-Дели заявил о неуклонном развитии отношений двух стран. Ван И посещает Нью-Дели с двухдневным визитом. Согласно программе, во вторник он должен встретиться с Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом. "Рад встретиться с министром иностранных дел Ваном И. После моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани в прошлом году индийско-китайские отношения неуклонно развивались благодаря уважению интересов и деликатных моментов друг друга", - написал премьер Индии в соцсети Х. Моди отметил, что с нетерпением ждет следующей встречи с главой КНР в Тяньцзине на полях саммита ШОС, который пройдет 31 августа - 1 сентября. "Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем внесут значительный вклад в региональный, а также глобальный мир и процветание", - подчеркнул премьер. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года республики провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Республика Индия и КНР достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.

https://1prime.ru/20250819/soglasheniya-860918086.html

китай

индия

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , китай, индия, казань, ван и, нарендра моди, си цзиньпин, шос, в мире