Биржевые цены на кофе арабика выросли до максимума за два месяца
2025-08-19T15:39+0300
2025-08-19T15:39+0300
2025-08-19T15:39+0300
экономика
кофе
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник поднимаются почти на 2%, до самого высокого уровня за последние два месяца, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.19 мск цена сентябрьского (ближайшего) фьючерса на кофе арабика росла на 1,75%, до 3,496 доллара за фунт (около 7707 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов цена максимально поднималась до 3,5225 доллара за фунт (7766 долларов за тонну), это самый высокий уровень с 11 июня. С начала месяца цена выросла более чем на 15% после трех месяцев снижения подряд. В феврале показатель достиг исторического максимума, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9479 долларов за тонну). Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста увеличивалась на 3,13%, до 4285 долларов за тонну.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник поднимаются почти на 2%, до самого высокого уровня за последние два месяца, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.19 мск цена сентябрьского (ближайшего) фьючерса на кофе арабика росла на 1,75%, до 3,496 доллара за фунт (около 7707 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов цена максимально поднималась до 3,5225 доллара за фунт (7766 долларов за тонну), это самый высокий уровень с 11 июня.
С начала месяца цена выросла более чем на 15% после трех месяцев снижения подряд. В феврале показатель достиг исторического максимума, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9479 долларов за тонну).
Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста увеличивалась на 3,13%, до 4285 долларов за тонну.
