Количество заказов свитера "СССР" за 15-16 августа выросло в 48 раз

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Количество заказов свитера "СССР" от бренда SelSovet, в котором глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит на Аляске, с оплатой в рассрочку за 15-16 августа увеличилось в 48 раз, сообщил РИА Новости сервис долевой оплаты "Долями". "Среднее количество заказов за 15-16 августа превысило средний показатель за аналогичные дни неделей ранее (8–9 августа) и увеличилось в 48 раз", - говорится в материалах исследования. Также отмечается, что среднее количество заказов за 15–16 августа оказалось выше среднего дневного показателя в 6,5 раза за период с 1 по 16 августа. "Это яркий пример того, как быстро рождаются потребительские тренды", - заключили аналитики. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

