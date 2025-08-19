Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/kollektsiya-860910212.html
Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок
Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок
Президент США Дональд Трамп в ходе визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белый дом показал Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:35+0300
2025-08-19T12:35+0300
общество
сша
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белый дом показал Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону коллекцию своих кепок, сообщила спецпомощник президента Марго Мартин. "Президент Трамп показывает ... Зеленскому и президенту Макрону свою кепку "Еще четыре года", - написала Мартин на своей странице в соцсети Х. Спецпомощник лидера США прикрепила к публикации соответствующее фото. Коллекция из 14 кепок белого, красного и черного цветов с различными надписями, в том числе "Трамп 2028", "Сделаем Америку снова великой", "Американский залив", "США", "Трамп был во всем прав", занимает две полки стеллажа. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
https://1prime.ru/20250819/lavrov-860909500.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес
Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС
12:35 19.08.2025
 
Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок

Президент США в Белом доме показал Зеленскому и Макрону коллекцию кепок

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белый дом показал Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону коллекцию своих кепок, сообщила спецпомощник президента Марго Мартин.
"Президент Трамп показывает ... Зеленскому и президенту Макрону свою кепку "Еще четыре года", - написала Мартин на своей странице в соцсети Х.
Спецпомощник лидера США прикрепила к публикации соответствующее фото. Коллекция из 14 кепок белого, красного и черного цветов с различными надписями, в том числе "Трамп 2028", "Сделаем Америку снова великой", "Американский залив", "США", "Трамп был во всем прав", занимает две полки стеллажа.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине
12:24
 
ОбществоСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала