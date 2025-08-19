https://1prime.ru/20250819/kosmos-860931241.html
Новые подробности об "инопланетном объекте" 3I/ATLAS встревожили ученого
Новые подробности об "инопланетном объекте" 3I/ATLAS встревожили ученого - 19.08.2025, ПРАЙМ
Новые подробности об "инопланетном объекте" 3I/ATLAS встревожили ученого
Таинственный свет, который исходит от межзвездного объекта 3I/ATLAS, может свидетельствовать о его внеземном происхождении, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Таинственный свет, который исходит от межзвездного объекта 3I/ATLAS, может свидетельствовать о его внеземном происхождении, сообщает Daily Mail. "Загадочный межзвездный объект, проносящийся через нашу Солнечную систему, только что предоставил ученым новые доказательства того, что это может быть корабль из другой части галактики", — говорится в статье.Астрофизик из Гарварда, Ави Леб, утверждает, что 3I/ATLAS испускает собственное излучение, подобное свету автомобильных фар. При этом источник этого света пока не выявлен. Ученый отметил, что интенсивность свечения резко падает по мере удаления объекта, что не характерно для комет, которые обычно отражают солнечный свет. Леб подчеркнул, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом с мощным источником энергии, способным производить свет, видимый на протяжении миллионов миль. Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Позже исследователи определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Ее кома, облако газа и пыли вокруг ядра, достигает около 24 километров в диаметре. Компьютерное моделирование указало на ее примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет. Это примерно на три миллиарда лет старше Солнца, что делает ее, возможно, самой древней из когда-либо наблюдавшихся комет.
Новые подробности об "инопланетном объекте" 3I/ATLAS встревожили ученого
Daily Mail: свечение от объекта 3I/ATLAS говорит о его инопланетном происхождении
