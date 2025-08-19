https://1prime.ru/20250819/kredit-860929109.html

S/P подтвердило кредитный рейтинг Таджикистана на уровне "B/B"

S/P подтвердило кредитный рейтинг Таджикистана на уровне "B/B" - 19.08.2025, ПРАЙМ

S/P подтвердило кредитный рейтинг Таджикистана на уровне "B/B"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана на уровне "B/B" со стабильным... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:43+0300

ДУШАНБЕ, 19 авг – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана на уровне "B/B" со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба Национального банка (центробанка) страны. "Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистан на уровне "B/B" со стабильным" прогнозом", - говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что стабильный прогноз включает в себя такие факторы, как улучшение диалога с международными партнерами, устойчивый экономический рост и увеличение международных ресурсов, которые позволят Таджикистану своевременно выполнить свои обязательства по обслуживанию внешнего долга и снизить потенциальное давление на платежный баланс. "Также укрепление внешнеэкономических показателей в последние годы способствовало ожиданию того, что значительная доля льготных кредитов сохранится в составе государственного долга", - отмечает пресс-служба центробанка. Утверждение рейтинга - признание положительных результатов экономического развития и устойчивого макроэкономического управления в стране, способствующих укреплению международного авторитета Таджикистана и привлечению иностранных инвестиций, говорится там же. ЦБ Таджикистана с 2014 года сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами, в том числе с агентством S&P Global Ratings, в определении суверенного кредитного рейтинга страны.

таджикистан

2025

