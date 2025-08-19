https://1prime.ru/20250819/kredity-860907799.html

В России выросло число выданных потребкредитов

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в июле к июню увеличилось на 13%, до 1,6 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в июле 2025 года составило 1,56 миллиона единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13,1% (в июне 2025 года – 1,38 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. "Рост выдачи потребительских кредитов наблюдается три последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов, напротив, сократилось на 46,5% - в июле прошлого года было выдано 2,92 миллиона ссуд. Наибольшее количество выданных потребкредитов среди 30 лидеров выдачи в этом сегменте розничного кредитования было отмечено в Москве (105 тысяч), Московской области (93,3 тысячи), Краснодарском крае (64,7 тысячи), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (56,2 тысячи) и Свердловской (53,8 тысячи) областях. "Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2–1,6 миллиона в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации и некотором восстановительном росте", - также отмечает Волков.

