Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Крымские аграрии получили право продать на внешних рынках по квоте до миллиона тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму по итогам жатвы 2025 года составил 1,175 миллиона тонн, сельхозпроизводителям нескольких пострадавших от засухи районов будет оказана финансовая поддержка. "Благодаря президенту, правительству РФ и лично вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву наши аграрии получили возможность продать до миллиона тонн зерна на внешних рынках по квоте. 400 тысяч тонн уже выбрали, сейчас готовятся новые партии", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, это серьезная поддержка для сельскохозяйственной отрасли Крыма, которая сильно пострадала от засухи. "Напомню, что режим региональной ЧС природного характера введен в восьми районах республики. Урожайность в этом (2025 - ред.) году снизилась на 15% в сравнении с прошлым (2024 - ред.) годом: на сегодня это 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. Тем не менее собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона", - подчеркнул глава республики.
