https://1prime.ru/20250819/krym-860933607.html

Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна

Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна - 19.08.2025, ПРАЙМ

Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна

Крымские аграрии получили право продать на внешних рынках по квоте до миллиона тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:24+0300

2025-08-19T17:24+0300

2025-08-19T17:24+0300

сельское хозяйство

крым

рф

сергей аксенов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860933450_0:146:3029:1849_1920x0_80_0_0_a16e417ad1c596d86bc01954a4f01dc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Крымские аграрии получили право продать на внешних рынках по квоте до миллиона тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму по итогам жатвы 2025 года составил 1,175 миллиона тонн, сельхозпроизводителям нескольких пострадавших от засухи районов будет оказана финансовая поддержка. "Благодаря президенту, правительству РФ и лично вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву наши аграрии получили возможность продать до миллиона тонн зерна на внешних рынках по квоте. 400 тысяч тонн уже выбрали, сейчас готовятся новые партии", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, это серьезная поддержка для сельскохозяйственной отрасли Крыма, которая сильно пострадала от засухи. "Напомню, что режим региональной ЧС природного характера введен в восьми районах республики. Урожайность в этом (2025 - ред.) году снизилась на 15% в сравнении с прошлым (2024 - ред.) годом: на сегодня это 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. Тем не менее собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона", - подчеркнул глава республики.

https://1prime.ru/20250819/aksenov-860921699.html

крым

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, крым, рф, сергей аксенов