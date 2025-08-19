Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/krym-860933607.html
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна - 19.08.2025, ПРАЙМ
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна
Крымские аграрии получили право продать на внешних рынках по квоте до миллиона тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T17:24+0300
2025-08-19T17:24+0300
сельское хозяйство
крым
рф
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860933450_0:146:3029:1849_1920x0_80_0_0_a16e417ad1c596d86bc01954a4f01dc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Крымские аграрии получили право продать на внешних рынках по квоте до миллиона тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму по итогам жатвы 2025 года составил 1,175 миллиона тонн, сельхозпроизводителям нескольких пострадавших от засухи районов будет оказана финансовая поддержка. "Благодаря президенту, правительству РФ и лично вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву наши аграрии получили возможность продать до миллиона тонн зерна на внешних рынках по квоте. 400 тысяч тонн уже выбрали, сейчас готовятся новые партии", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, это серьезная поддержка для сельскохозяйственной отрасли Крыма, которая сильно пострадала от засухи. "Напомню, что режим региональной ЧС природного характера введен в восьми районах республики. Урожайность в этом (2025 - ред.) году снизилась на 15% в сравнении с прошлым (2024 - ред.) годом: на сегодня это 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. Тем не менее собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона", - подчеркнул глава республики.
https://1prime.ru/20250819/aksenov-860921699.html
крым
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860933450_184:0:2843:1994_1920x0_80_0_0_93ff67158528d42dbd32d52dc8bdf54a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, крым, рф, сергей аксенов
Сельское хозяйство, КРЫМ, РФ, Сергей Аксенов
17:24 19.08.2025
 
Крымские аграрии получили право продать по квоте до миллиона тонн зерна

Аксенов: крымские аграрии получили право продать на внешних рынках до миллиона тонн зерна

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Крымские аграрии получили право продать на внешних рынках по квоте до миллиона тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму по итогам жатвы 2025 года составил 1,175 миллиона тонн, сельхозпроизводителям нескольких пострадавших от засухи районов будет оказана финансовая поддержка.
"Благодаря президенту, правительству РФ и лично вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву наши аграрии получили возможность продать до миллиона тонн зерна на внешних рынках по квоте. 400 тысяч тонн уже выбрали, сейчас готовятся новые партии", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, это серьезная поддержка для сельскохозяйственной отрасли Крыма, которая сильно пострадала от засухи.
"Напомню, что режим региональной ЧС природного характера введен в восьми районах республики. Урожайность в этом (2025 - ред.) году снизилась на 15% в сравнении с прошлым (2024 - ред.) годом: на сегодня это 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. Тем не менее собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона", - подчеркнул глава республики.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым
15:40
 
Сельское хозяйствоКРЫМРФСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала