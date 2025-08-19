https://1prime.ru/20250819/kurs-860904384.html

Рубль растет к юаню на Московской бирже в первые часы торгов

Курс рубля незначительно растет в первые часы торговой сессии вторника, китайская валюта дешевеет до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно растет в первые часы торговой сессии вторника, китайская валюта дешевеет до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижался на 1 копейку до 11,16 рубля. Октябрьский фьючерс марки Brent в то же время дешевел на 0,81% - до 66,05 доллара за баррель. "Отметим, что фундаментальные факторы способствуют сохранению баланса спроса и предложения на рынке, в результате чего наш целевой диапазон 11-11,5 рубля способен сохранить свою актуальность. При этом в рамках сегодняшних торгов рубль может попытаться отыграть часть потерь понедельника, чему способствуют умеренно позитивные итоги встречи президента США Дональда Трампа с представителями Европы и Украины",- комментирует Богдан Зварич из ПСБ. До конца квартала все же видим предпосылки для выхода юаня в район 11,5 рубля, чему будут способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение ДКП, добавил он. "Не думаем, что улучшение геополитики приведет к сильному укреплению рубля, на валютном рынке практически нет крупных спекулянтов, которые могли бы прикупить рубль, например, в ожидании гипотетического притока средств нерезидентов в ОФЗ", - отметил, в свою очередь, Алексей Антонов из "Алор брокер".

