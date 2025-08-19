Официальный курс юаня в среду составил 11,17 рубля

https://1prime.ru/20250819/kurs-860932287.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,55 копейки - до 11,1702 рубля, доллара - снизился на 7,90 копейки, до 80,3466 рубля, евро - опустился на 52,80 копейки, до 93,5604 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c83203d76c701e44707f78be6abfa268.jpg
