Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках - 19.08.2025, ПРАЙМ
Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме, сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
2025-08-19T09:18+0300
2025-08-19T09:18+0300
экономика
бизнес
недвижимость
wildberries
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме, сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале. "Запускаем в режиме тестирования витрину квартир новостроек! Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность. Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией как недвижимость, будущее - тоже за цифровыми платформами", - пишет Ким. Она отметила, что в карточках будут отражаться основные данные: расположение, срок сдачи объекта, площадь, цена и другие параметры. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&amp;Russ, на этапе тестирования пользователи могут изучать предложения партнеров в привычном им интерфейсе. Также у покупателей будет возможность связаться с застройщиком по телефону, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр. Первым партнером стала группа "Самолет" - сейчас на маркетплейсе доступны более 14 тысяч карточек с квартирами в 14 регионах России. В ближайшее время на витрине появятся и другие партнеры. После завершения тестирования компания планирует расширить функционал раздела.
бизнес, недвижимость, wildberries
Экономика, Бизнес, Недвижимость, Wildberries
09:18 19.08.2025
 
Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках

Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме, сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.
"Запускаем в режиме тестирования витрину квартир новостроек! Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность. Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией как недвижимость, будущее - тоже за цифровыми платформами", - пишет Ким.
Она отметила, что в карточках будут отражаться основные данные: расположение, срок сдачи объекта, площадь, цена и другие параметры.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ, на этапе тестирования пользователи могут изучать предложения партнеров в привычном им интерфейсе. Также у покупателей будет возможность связаться с застройщиком по телефону, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр.
Первым партнером стала группа "Самолет" - сейчас на маркетплейсе доступны более 14 тысяч карточек с квартирами в 14 регионах России. В ближайшее время на витрине появятся и другие партнеры. После завершения тестирования компания планирует расширить функционал раздела.
Власти Москвы одобрили строительство небоскреба Wildberries
6 августа, 14:45
6 августа, 14:45
 
