Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/labubu-860895549.html
Власти США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу
Власти США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу - 19.08.2025, ПРАЙМ
Власти США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу
Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:37+0300
2025-08-19T08:37+0300
экономика
бизнес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_7bc5702bbb42fc848e6a34dcb4380421.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к гибели маленьких детей, и призвала американцев избегать подделок. "Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Комиссия представила инструкцию, как не нарваться на подделку. Американцам рекомендовали в том числе избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
https://1prime.ru/20250709/znak-859322430.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_85d5ef596adcbd927d0d0dfc4a79af79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша
Экономика, Бизнес, США
08:37 19.08.2025
 
Власти США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу

В США выпустили предупреждение о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к гибели маленьких детей, и призвала американцев избегать подделок.
"Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Комиссия представила инструкцию, как не нарваться на подделку. Американцам рекомендовали в том числе избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу.
Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Производитель игрушек Лабубу хочет зарегистрировать товарный знак в России
9 июля, 12:20
 
ЭкономикаБизнесСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала