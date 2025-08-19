Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине

https://1prime.ru/20250819/lavrov-860909500.html
2025-08-19T12:24+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
