Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине - 19.08.2025
Политика
Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине
Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:24+0300
2025-08-19T12:24+0300
политика
россия
аляска
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83c6f5cb9cd1c1b99c1a8772f6a77fe2.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
аляска
сша
украина
россия, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Аляска, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
12:24 19.08.2025
 
Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине

Лавров: после Аляски Трамп стал глубже подходить к урегулированию на Украине

© РИА Новости . МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . МИД РФ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Заседание СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США
15 августа, 21:48
 
Политика
 
 
