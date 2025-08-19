https://1prime.ru/20250819/lavrov-860909500.html

Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине

Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T12:24+0300

2025-08-19T12:24+0300

2025-08-19T12:24+0300

политика

россия

аляска

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83c6f5cb9cd1c1b99c1a8772f6a77fe2.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

https://1prime.ru/20250815/lavrov-860780735.html

аляска

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров