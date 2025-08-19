Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить о статьях конституции Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/lavrov-860909918.html
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить о статьях конституции Украины
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить о статьях конституции Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить о статьях конституции Украины
Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о её статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД РФ... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:26+0300
2025-08-19T12:26+0300
политика
общество
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909752_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_1b7108a7117999ae549b76aa8a807e1c.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о её статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с её первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20250819/lavrov-860909500.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860909752_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_303249a489487cc59fea5bda3fc15231.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
12:26 19.08.2025
 
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить о статьях конституции Украины

Лавров призвал Зеленского вспомнить о статьях, обязующих сохранять права русских

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о её статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с её первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Лавров рассказал о подходе Трампа к урегулированию на Украине
12:24
 
ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала