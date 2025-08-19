https://1prime.ru/20250819/lavrov-860909918.html
Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить о статьях конституции Украины
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о её статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с её первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - подчеркнул министр.
