Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. "У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".Глава ведомства отметил, что лидеры в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены."А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - подчеркнул министр.Глава ведомства заметил, что саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение.

