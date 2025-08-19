https://1prime.ru/20250819/lavrov-860915446.html
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:13+0300
2025-08-19T14:13+0300
2025-08-19T14:16+0300
политика
россия
сша
аляска
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. "У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".Глава ведомства отметил, что лидеры в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены."А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - подчеркнул министр.Глава ведомства заметил, что саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение.
https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860914870.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, дональд трамп, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров
Лавров: Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".
Глава ведомства отметил, что лидеры в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены.
"А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - подчеркнул министр.
Глава ведомства заметил, что саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение.
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа