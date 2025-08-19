Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/lavrov-860915446.html
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:13+0300
2025-08-19T14:16+0300
политика
россия
сша
аляска
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. "У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".Глава ведомства отметил, что лидеры в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены."А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - подчеркнул министр.Глава ведомства заметил, что саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение.
https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860914870.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, аляска, дональд трамп, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Дональд Трамп, Сергей Лавров
14:13 19.08.2025 (обновлено: 14:16 19.08.2025)
 
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров

Лавров: Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".
Глава ведомства отметил, что лидеры в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены.
"А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - подчеркнул министр.
Глава ведомства заметил, что саммит на Аляске показал, что администрация США настроена на долгосрочное решение конфликта и его неповторение.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
14:03
 
ПолитикаРОССИЯСШААляскаДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала