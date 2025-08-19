Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/lavrov-860916038.html
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров - 19.08.2025, ПРАЙМ
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров
Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:23+0300
2025-08-19T14:23+0300
политика
россия
аляска
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.
https://1prime.ru/20250818/alfa-bank-860861470.html
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аляска, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Аляска, Сергей Лавров
14:23 19.08.2025
 
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров

Лавров: вопрос санкций на саммите Россия-США на Аляске не обсуждался

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Россия и Китай приспособились к санкциям, заявили в Альфа-банке
Вчера, 14:51
 
ПолитикаРОССИЯАляскаСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала