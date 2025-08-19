https://1prime.ru/20250819/lavrov-860916038.html
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров - 19.08.2025, ПРАЙМ
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров
Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:23+0300
2025-08-19T14:23+0300
2025-08-19T14:23+0300
политика
россия
аляска
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.
https://1prime.ru/20250818/alfa-bank-860861470.html
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Аляска, Сергей Лавров
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров
Лавров: вопрос санкций на саммите Россия-США на Аляске не обсуждался
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.
Россия и Китай приспособились к санкциям, заявили в Альфа-банке