Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров

2025-08-19T14:23+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вопрос санкций на саммите РФ-США на Аляске не обсуждался. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль. Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что российская сторона ценит то понимание, которое проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, в отличие от европейцев.

