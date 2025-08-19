https://1prime.ru/20250819/lavrov-860916347.html

Лавров рассказал о реакции на его свитер "СССР" в США

Лавров рассказал о реакции на его свитер "СССР" в США

МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске. "Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США – ред.) Марко Рубио выразился", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Как отметил министр, из его свитера раздули сенсацию, в которой на самом деле нет ничего необычного. "Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами", - подчеркнул он.

