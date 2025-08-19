Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14:24 19.08.2025 (обновлено: 14:28 19.08.2025)
 
Лавров рассказал о реакции на его свитер "СССР" в США

Лавров: в США оценили свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске

© МИД РФ | Перейти в медиабанкАляска перед встречей президентов РФ и США
Аляска перед встречей президентов РФ и США
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске.
"Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США – ред.) Марко Рубио выразился", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Как отметил министр, из его свитера раздули сенсацию, в которой на самом деле нет ничего необычного.
"Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами", - подчеркнул он.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Трамп получил приглашение посетить Россию, заявил Лавров
ПолитикаРОССИЯОбществоСШААляскаСергей ЛавровМарко РубиоВладимир Путин
 
 
