Лавров рассказал о реакции на его свитер "СССР" в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске. | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске. "Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США – ред.) Марко Рубио выразился", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Как отметил министр, из его свитера раздули сенсацию, в которой на самом деле нет ничего необычного. "Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами", - подчеркнул он.
россия, общество, сша, аляска, сергей лавров, марко рубио, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество, США, Аляска, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин
Лавров рассказал о реакции на его свитер "СССР" в США
Лавров: в США оценили свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер "СССР", в котором он прибыл на саммит на Аляске.
"Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США – ред.) Марко Рубио выразился", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
Как отметил министр, из его свитера раздули сенсацию, в которой на самом деле нет ничего необычного.
"Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами", - подчеркнул он.
