https://1prime.ru/20250819/levitin--860912227.html

Левитин предложил оптимизировать обработку грузов на границе с Китаем

Левитин предложил оптимизировать обработку грузов на границе с Китаем - 19.08.2025, ПРАЙМ

Левитин предложил оптимизировать обработку грузов на границе с Китаем

Разгрузить железнодорожные пункты пропуска на границе с Китаем могла бы схема, по которой российские ширококолейные составы с грузами заходили бы на 70-100... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T13:29+0300

2025-08-19T13:29+0300

2025-08-19T13:33+0300

экономика

россия

бизнес

китай

рф

казань

игорь левитин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911982_0:346:2936:1998_1920x0_80_0_0_46a613b59b626f1714e873e42bbd3c9b.jpg

КАЗАНЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Разгрузить железнодорожные пункты пропуска на границе с Китаем могла бы схема, по которой российские ширококолейные составы с грузами заходили бы на 70-100 километров на территорию КНР, а китайские узкоколейные составы - на территорию РФ, чтобы осуществлять необходимые надзорные функции за пределами погранпереходов, заявил советник президента РФ Игорь Левитин. По информации Левитина, 56 миллионов тонн грузов по железной дороге прошло через погранпереходы с КНР, что является очень высоким показателем. "Погранпереходы имеют перспективы для роста. Но там есть свои проблемы. Это отсутствие узкой колеи на территории России и недостаточная для нас ширина колеи на территории Китая. Мне кажется, что здесь можно уже договориться с китайскими партнерами о том, чтобы мы все-таки заходили широкой колеей на китайскую территорию дальше пункта пропуска так же, как они заходили бы узкой колеей к нам", - сказал Левитин в ходе сессии по теме логистики международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Левитин напомнил, что в СССР работали по такой схеме с другими государствами, которые "подходили узкой колеей к границам Советского Союза". По его словам, широкая колея выходила на 70-100 километров за границы страны, узкая колея на такое же расстояние заходила на территорию Советского Союза. Это позволяло избегать пробок на границе, так как вся "перевалка" шла за территорией пунктов пропуска. "Сегодня мы все это делаем в пунктах пропуска, все это сложно. Плюс таможенные, санитарные и другие надзорные функции. Поэтому, мне кажется, здесь надо по железной дороге посмотреть и обсудить", - резюмировал Левитин. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В программе форума около 100 мероприятий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

https://1prime.ru/20250819/perevozki-860904035.html

китай

рф

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф, казань, игорь левитин