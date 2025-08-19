Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Левитин предложил оптимизировать обработку грузов на границе с Китаем - 19.08.2025
Левитин предложил оптимизировать обработку грузов на границе с Китаем
13:29 19.08.2025 (обновлено: 13:33 19.08.2025)
 
Левитин предложил оптимизировать обработку грузов на границе с Китаем

Левитин предложил разгрузить железнодорожные пункты пропуска на границе с Китаем

© РИА Новости . Валерий Мельников
Игорь Левитин - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Разгрузить железнодорожные пункты пропуска на границе с Китаем могла бы схема, по которой российские ширококолейные составы с грузами заходили бы на 70-100 километров на территорию КНР, а китайские узкоколейные составы - на территорию РФ, чтобы осуществлять необходимые надзорные функции за пределами погранпереходов, заявил советник президента РФ Игорь Левитин.
По информации Левитина, 56 миллионов тонн грузов по железной дороге прошло через погранпереходы с КНР, что является очень высоким показателем.
"Погранпереходы имеют перспективы для роста. Но там есть свои проблемы. Это отсутствие узкой колеи на территории России и недостаточная для нас ширина колеи на территории Китая. Мне кажется, что здесь можно уже договориться с китайскими партнерами о том, чтобы мы все-таки заходили широкой колеей на китайскую территорию дальше пункта пропуска так же, как они заходили бы узкой колеей к нам", - сказал Левитин в ходе сессии по теме логистики международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Левитин напомнил, что в СССР работали по такой схеме с другими государствами, которые "подходили узкой колеей к границам Советского Союза". По его словам, широкая колея выходила на 70-100 километров за границы страны, узкая колея на такое же расстояние заходила на территорию Советского Союза. Это позволяло избегать пробок на границе, так как вся "перевалка" шла за территорией пунктов пропуска.
"Сегодня мы все это делаем в пунктах пропуска, все это сложно. Плюс таможенные, санитарные и другие надзорные функции. Поэтому, мне кажется, здесь надо по железной дороге посмотреть и обсудить", - резюмировал Левитин.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В программе форума около 100 мероприятий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
