"Магнит" открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" во вторник открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-004Р-09 с ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
