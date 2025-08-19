Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-19T12:18+0300
экономика
рынок
магнит
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" во вторник открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-004Р-09 с ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
рынок, магнит
Экономика, Рынок, Магнит
12:18 19.08.2025
 
"Магнит" открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" во вторник открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-004Р-09 с ежемесячной выплатой купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа.
Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
