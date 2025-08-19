Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон нарушил протокол на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
Макрон нарушил протокол на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон нарушил нормы дипломатического этикета во время общего фотоснимка, сделанного после встречи в Белом доме. Он засунул руку в карман и встал в непринужденную позу, об этом сообщает польская газета Fakt. "Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга", — уточняется в статье. По словам журнала, небрежная поза может свидетельствовать о легкомысленном отношении Макрона как к дипломатическому этикету, так и к самим результатам встречи. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров: генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, финского президента Александра Стубба, итальянского премьер-министра Джорджу Мелони и Владимира Зеленского. Дональд Трамп охарактеризовал встречу как "очень плодотворную". Он отметил, что обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими государствами при взаимодействии с США.
05:18 19.08.2025
 
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон нарушил нормы дипломатического этикета во время общего фотоснимка, сделанного после встречи в Белом доме. Он засунул руку в карман и встал в непринужденную позу, об этом сообщает польская газета Fakt.
"Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга", — уточняется в статье.
По словам журнала, небрежная поза может свидетельствовать о легкомысленном отношении Макрона как к дипломатическому этикету, так и к самим результатам встречи.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров: генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, финского президента Александра Стубба, итальянского премьер-министра Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Дональд Трамп охарактеризовал встречу как "очень плодотворную". Он отметил, что обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими государствами при взаимодействии с США.
 
