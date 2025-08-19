https://1prime.ru/20250819/makron-860902450.html
Президент Франции предложил место для встречи Путина и Зеленского
Президент Франции предложил место для встречи Путина и Зеленского - 19.08.2025, ПРАЙМ
Президент Франции предложил место для встречи Путина и Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:34+0300
2025-08-19T10:34+0300
2025-08-19T10:34+0300
политика
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg
ПАРИЖ, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. "Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна", - прокомментировал Макрон возможные параметры проведения такой встречи в интервью телеканалу LCI. По его словам, Париж уже не может быть местом встречи Зеленского и Путина, как это было в 2019 году, поскольку на сегодняшний день ситуация находится "в другой фазе". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://1prime.ru/20250819/evropa-860901851.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5ce8ae8a3c8bbfb92a222534e038d74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, ес
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ЕС
Президент Франции предложил место для встречи Путина и Зеленского
Президент Франции выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в Женеве
ПАРИЖ, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве.
"Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна", - прокомментировал Макрон возможные параметры проведения такой встречи в интервью телеканалу LCI.
По его словам, Париж уже не может быть местом встречи Зеленского и Путина, как это было в 2019 году, поскольку на сегодняшний день ситуация находится "в другой фазе".
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского