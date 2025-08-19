Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Франции предложил место для встречи Путина и Зеленского
Политика
Президент Франции предложил место для встречи Путина и Зеленского
ПАРИЖ, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. "Будет выбрана нейтральная страна. И мы сами этого хотим. Может быть, Швейцария, я лично выступаю за Женеву, или другая страна", - прокомментировал Макрон возможные параметры проведения такой встречи в интервью телеканалу LCI. По его словам, Париж уже не может быть местом встречи Зеленского и Путина, как это было в 2019 году, поскольку на сегодняшний день ситуация находится "в другой фазе". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, ес
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ЕС
10:34 19.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
На Западе раскрыли, что устроит Евросоюз перед встречей Путина и Зеленского
Политика Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон ЕС
 
 
