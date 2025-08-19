Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме - 19.08.2025
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме - 19.08.2025, ПРАЙМ
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме
Французский президент Эммануэль Макрон, после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, выразил необходимость увеличения давления на... | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон, после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, выразил необходимость увеличения давления на Россию. "Для нас также очевидно, что давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока этот мир не будет установлен", — написал он в соцсети Х.Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что ни один из европейских лидеров, обсуждая гарантии безопасности для Европы и Украины, до сих пор не затронул вопрос безопасности России. В понедельник Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили обеспечение безопасности Киева, которые европейские государства намерены предоставить в координации с Соединенными Штатами. Во время встречи, Трамп сделал перерыв для телефонного разговора с Путиным. Диалог был откровенным и конструктивным. Лидеры стран выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины, а также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
14:49 19.08.2025
 
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи в Белом доме

Макрон после встречи в Белом доме призвал усилить давление на Россию

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон, после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, выразил необходимость увеличения давления на Россию.
"Для нас также очевидно, что давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока этот мир не будет установлен", — написал он в соцсети Х.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что ни один из европейских лидеров, обсуждая гарантии безопасности для Европы и Украины, до сих пор не затронул вопрос безопасности России.
В понедельник Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили обеспечение безопасности Киева, которые европейские государства намерены предоставить в координации с Соединенными Штатами.
Во время встречи, Трамп сделал перерыв для телефонного разговора с Путиным. Диалог был откровенным и конструктивным. Лидеры стран выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины, а также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
